Når prosjektmaker Storækre i Budstikka 21. januar peker på min manglende entusiasme da Barcode med sitt «ikoniske byplangrep» ble lansert, føler jeg meg forpliktet til å komme med en oppdatering om synet på dette prosjektet.

Det er dessverre flere enn meg som plages av Barcode-grepet i Bjørvika. Mine betenkeligheter er blitt ytterligere forsterket av den virkelighet vi nå opplever i de trange smugene mellom skivehusene og langs den 43 meter brede trafikkåren Dronning Eufemias gate.

Se deg om i verden, så vil du fort oppleve helt andre, langt mer attraktive og inviterende måter å løse waterfront-utvikling på.

Heiko Junge / NTB scanpix

Byens innfatning

Barcode-grepet byr ikke på vakre gaterom der de ender blindt mot sporområdet. Dronning Eufemias gate fungerer absolutt ikke som trivelig Oslogate, det er den altfor bred til. Som gående på det ene fortauet har du ingen kontakt med livet på motsatt fortau.

De høye skivehusene står for tett sammen til å kunne oppleves ett for ett fra sjøsiden. Spektakulære enkeltfasader til tross tettheten gir Barcode diger massevirkning innerst i viken. Bra at husene ikke ble enda høyere. Vi er mange som enda står fast på at Oslos egenart må og skal vernes. Vi kan med rette være glad i og stolt av byen vår. Morsom, avvekslende, pussig, stedvis vakker og harmonisk.

Byen sees alltid mot et bakteppe: Byens innfatning med fjordlandskapet og marka, som har vært vernet frem til nå.

Ikke bare Bærum

Akkurat i dag ligger fremtiden til det praktfulle fjordlandskapet på bærumspolitikernes bord, selv om «Røkke-tårnet» er langt mer enn et bærumsanliggende.

Skal det store landskapsrommet få et 200 meter høyt, digert «fyrtårn» som sentralt signalbygg? Hvorfor, og for hvem?

Kontorer finnes i overmål på Fornebu. Hoteller lar seg enkelt bygge dersom dette mangler på menyen. Et havsenter er det god plass til, ca. 10- 12000 m²

Denne 200 meters høyderekorden i vårt område behøver vi ikke å smykke oss med. Havreddende virksomhet trives best i lavt, horisontalt bygg i strandkanten, nær vannflaten.

En diktator på 200 meter

Mot bedre vitende har man nevnt San Gimignanos tårn i samme åndedrag som Fornebutårnet. Gir dette byggeprosjektet et anstrøk av harmoni?

La oss ikke bli forledet: San Gimignanos opprinnelige ansamling av 72 store og mindre tårn, bygget av krigerske, rivaliserende familier i byen har fotavtrykk på eksempel 4,5x6 m, 6x8 m, 12x12 m og tilhørende høyder på fra 15 til 54 meter. De 15 tårnene som fortsatt står danner en trivelig helhet med de vanlige byhusene omkring. Bygget oppsluttende i de samme steinmaterialene danner de en aksent til en trivelig byvev.

200-meterstårnet blir i en slik sammenheng en diktator som tramper på sine omgivelser.

