Gamle villaer rives ned i Oslo. Arbeiderpartiet sitter stille i båten.

Per Erik Dahl

Nå nettopp

Oslo Arbeiderparti sørger for at eplehageutbyggere driver boligprisene opp og raserer flotte villatomter, skriver debattanten. Bildet viser Holmenkollen sett fra Helsfyr i Oslo.

Oslo Arbeiderparti er blitt eplehageutbyggerens beste venn.

I et innlegg i Dagsavisen 15. juli skriver Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre om hvordan unge mennesker skal komme inn på boligmarkedet.

Han beskriver hvordan unge mennesker med utdannelse og jobb ikke kommer inn på boligmarkedet selv med en inntekt på 575.000 kroner. Prisene på leiligheter er nemlig altfor høye.

Støre skriver at Arbeiderpartiet vil ha en sosial boligpolitikk. Han kommer med en rekke forslag for hva Ap vil gjøre hvis de kommer i regjeringsposisjon til høsten. Disse skal komme unge førstegangskjøpere til gode.

Av og til kan man spørre seg om hvem som har skylden for de høye boligprisene i Oslo. Det er på tide at Ap tar en liten analyse over hva som skjer i Oslo, hvor de sitter og styrer sammen med Miljøpartiet De Grønne.

Driver boligprisene opp

Det er dessverre et faktum at Oslo Arbeiderparti er eplehageutbyggernes beste venn. De sitter og applauderer fra sidelinjen. Det har vært fritt frem for eplehageutbyggere å rive ned gamle flotte villaer med pene hager og sørge for at de blir styrtrike, med bifall fra Oslo Ap.

På Madserud i Oslo skal det for eksempel bygges 25 leiligheter på fem etasjers høyde i et villastrøk. Det til tross for stor misnøye fra naboer.

De fleste hus og leiligheter som bygges, havner i prisklassen 15 millioner til 20 millioner. Unge førstegangskjøpere har ikke sjans til å komme seg inn i dette markedet. I tillegg tar det altfor lang tid å regulere ut tomter.

Det går i sneglefart. Se bare på hva som er skjedd på Filipstadområdet. Det har tatt åtte år, og fremdeles har ingenting skjedd. Dette er et godt eksempel hvor Ap, som styrer Oslo sammen med MDG, har lite gjennomføringsevne til å finne frem byggeklare tomter.

Støre nevner at det viktig at kommunene legger tomter til rette for regulering. Det er nærmest det omvendte som skjer.

Oslo Arbeiderparti sitter stille i båten og sørger for at eplehageutbyggere driver boligprisene opp og raserer flotte villatomter.

Må styre hele byggeprosessen

Støre skriver om bedre lånevilkår i Husbanken. Det som betyr noe for unge, er å få boligprisene ned. Da må Oslo Ap få full økonomisk kontroll over hele byggeprosessen fra regulering til salgspris. På denne måten vil prisene gå ned med 30 til 40 prosent.

De må også stoppe all regulering av eplehager og villaeiendommer som drar boligprisene opp i Oslo.

Det finnes mange store tomter på Bogstad og innover i Sørkedalen og Maridalen. Her kan det bygges flere tusen leiligheter og hus med maksimal høyde på 3 etasjer uten at markagrensene blir berørt. Disse må være forbeholdt unge førstegangskjøpere.

Oslo kommune må styre hele byggeprosessen og kalkyler, og ikke la eplehageutbyggere og andre utbyggere dominere markedet med skyhøye priser.