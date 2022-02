Stortingsgata 28 – en samfunnsnyttig regulering

Dette er politikk, ikke misbruk av prosesser.

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm presenterer dessverre faktafeil og omtrentligheter i et ensidig saksfremlegg i Aftenposten 20. februar. Fra en så erfaren kommentator, samfunnsdebattant og forsker burde man forvente annet enn et rent partsinnlegg for den ene side i en reguleringssak. I hvert fall uten at fakta er sjekket.

Hadde Dokk Holm tatt seg tid til å lese dokumentene som er tilgjengelig på saksinnsyn, hadde han visst at prosjektet på oppstartsmøtet ble ønsket velkommen av fagetatene, og at dette var i tråd med gjeldende kommuneplan for eiendommen og hele kvartalet som utviklingsområde. Det ble dog ytret et ønske om at høyden skulle reduseres noe, hvilket har skjedd gjennom prosessen.

Han hadde også visst at både vi og nabo har gjennomført flere analyser av konsekvenser tilbygget vil ha på dagslysforhold hos nabo.

Disse har ikke sammenfallende konklusjoner, men Dokk Holm velger kun å presentere den ene siden.

Alle analyser er fremlagt for etaten og for politikerne til vurdering og avgjørelse. Nabo anførte lysforholdene som klagegrunn, men statsforvalteren fant ingen grunn til å gi nabo medhold.

Burde være kjent

Dokk Holm anklager oss feilaktig for å ha misledet bystyret med Olav Vs gate. Vi var tidlig i prosessen positive til å bidra til oppgradering av Olav Vs gate på Plan- og bygningsetatens (PBE) initiativ. Men på grunn av lang saksbehandlingstid hos PBE ble gaten fullfinansiert og påbegynt innen vår sak ble behandlet hos bystyret.

Da var det ikke lenger lovlig for kommunen å ha dette kravet, og den skulle ha fjernet det. Dette kan vanskelig sies å være vår feil.

Dokk Holm mener det er misbruk av den demokratiske prosessen å ta en omkamp med politikerne på etatens innstilling. Det politiske skjønn består i å vurdere faglige råd ut ifra en politisk ideologi, en visjon for byens utvikling og i den prosessen vekte fordeler og ulemper opp mot hverandre.

Dette er prosesser som samfunnsviteren Dokk Holm burde være kjent med, og som han som førsteamanuensis ikke burde ta så lett på som han gir uttrykk for i sin kommentar.

Samfunnsnyttige tiltak

I vårt tilfelle handler det om en plan for å rehabilitere et verneverdig bygg, energieffektivisere et gammelt kontorbygg, øke sykkelparkeringen, regulere inn 240 nye kontorarbeidsplasser ved ett av Norges største kollektivknutepunkt samt å skape et bedre byrom i Olav Vs gate gjennom bedre utadrettede funksjoner på gateplan. Dette er uttalte ønsker fra politikerne og i tråd med kommunens strategi i kommuneplanen.

Vi ønsker gjennom planen å oppgradere Saga kino og åpne taket for publikum. Det er riktig at dette ikke er sikret i reguleringsbestemmelser, men Saga kino er sikret gjennom en privatrettslig avtale mellom Saga kino og A/S Stortingsgaten 28. Denne avtalen sikrer videre kinodrift og oppgradering av kinoen, er fremlagt bystyret og er mulig å finne i saksinnsyn.

Å åpne taket for publikum mener vi vil tilføre mye positivt for denne delen av byen. Alt dette er tiltak som bystyreflertallet så samfunnsnytten i og tilla større vekt enn naboens begrensede tap av dagslys.

Det er politikk, og ikke misbruk av prosesser.