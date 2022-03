Kort sagt, fredag 4. mars

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ukraina. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Snevre politiske betraktninger

USAs aksjoner rundt om i verden siden 2. verdenskrig, til dels med Nato som medspiller, viser med all tydelighet et ønske om å presse gjennom sine egne interesser med militær, økonomisk og politisk makt.

Deres betimelige argumentasjon om at enhver nasjon må få bestemme over seg selv, blir hul når de på samme tid søker å påtvinge nasjoner hvis politikk de misliker, en de selv finner akseptabel.

Ekstremeksempelet er Cuba-krisen. USA tvang gjennom tilbaketrekning av atomvåpen fra en suveren stat som ønsket dem på sin grunn (men heldigvis, vi unngikk en mulig atomkrig).

Russlands invasjon av Ukraina må fordømmes på det sterkeste, i likhet med enhver angrepskrig. Hvorvidt vår påtrengende politikk i Øst-Europa overfor Russland etter Sovjetunionens kollaps har utløst invasjonen, blir kun spekulasjon.

Men jeg ønsker en Aftenposten med et mer kritisk syn på hvordan både stormakten USA og «middelmakten» Russland opptrer.

Betraktningene til for eksempel Robert Mood 9. januar viser et betydelig mer balansert syn på Ukraina-krisen. Og han er vel neppe en «etterplaprer» (en nedlatende overskrift 25. februar), ei heller befinner seg på «de politiske ytterfløyene» der man finner «apologeter for Putins aggresjon» (24. februar).

Kjetil Løken, abonnent på Aftenposten og Klassekampen