Legg bort kebabnorsken!

Språk er makt. Språket er det grunnleggende virkemiddelet vi mennesker har for å kommunisere tanker, følelser, fakta og meninger. Gjennom språket beskriver vi våre egne oppfatninger av virkeligheten, påkaller andres følelser og gir dem nye assosiasjoner. I stor grad handler språk om valg av ord og uttrykk. Ordvalget speiler og uttrykker samtidig dine holdninger, interesser og perspektiv. Språket er et effektivt maktmiddel dersom det brukes bevisst. Dersom det brukes ubevisst, kan det være veldig avslørende.

Kebabnorsk er ikke greit. Språket kan gjenspeile din sosiale bakgrunn. Jo mer ubevisst språket brukes, jo mer avslører språkbruken den sosiale bakgrunnen. Samtidig bidrar ubevisst språk til at bevisste samtalepartnere kan etablere et maktforhold til sin fordel. Å ha kontroll på grammatikken er viktig, men like viktig er det å ha kontroll på hvordan språket kan brukes for å få gjennomslag. Å fremme et klart språk handler dermed om å eie sin egen mening. Kebabnorsk er ikke veien å gå dersom målet er å tilkjempe seg en større plass i samfunnet.