Kort sagt, tirsdag 31. mai

11 minutter siden

Norges første kulturminister. Vikingskipene forvitrer. Dette er dagens kortinnlegg.

Norges første kulturminister

I Aftenpostens portrettintervju med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) 21. mai nevnes Lars Roar Langslet. Han benevnes «landets aller første kulturminister». Men her er nok journalisten litt for sent ute, for landets aller første kulturminister var på plass i 1942 og het Gulbrand Lunde. Riktignok var han minister i Vidkun Quislings regjering, men kulturminister var han jo okke som.

I dag er det lite tilbake av Lundes kulturinnsats. Men to ord lever tilsynelatende evig etter ham, nemlig stavemåtene «veg» og «høg» for «vei» og «høy» i visse offentlige sammenhenger: «Statens vegvesen», «høgskoler». Men mer ble det ikke.

Trygve Eklund, Tønsberg

Vikingskipene forsvinner

Hovedformålet med det nye Vikingtidsmuseet er å sikre skipene for fremtiden. Regjeringens varsling om at budsjettet må nedskaleres, vil innebære flere års utsettelse. «Vi tåler ingen utsettelser nå», skriver Ellen Horn og Bjørne Grimsrud i et debattinnlegg i Klassekampen 23. mai. Innlegget er for lengst oversatt til engelsk og delt utallige ganger. Horn og Grimsrud skriver blant annet at «[n]år partene nå krangler om prislappen, står kulturarven som prosjektet er ment å redde, og forvitrer».

Hva betyr det egentlig at vikingskipene forvitrer? Det betyr at de strukturene som holder skipene sammen, og som gjør dem til det de er, nå er så skjøre at de står i fare for å kollapse og bli til pulverisert tremasse.

At vikingskipene forvitrer, betyr i klartekst at de snart ikke lenger vil være i verden. Med dette forsvinner også det fysiske beviset for deres eksistens i historien. Vikingskipene er å anse som verdensarv og noe som vi som nasjon har et globalt ansvar for å ta vare på.

Ingrid Fuglestvedt, professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo