Innvandringsstopp. Seriøst?

Mange av utfordringene knyttet til integrering er relatert til levekårsutfordringer, snarere enn innvandring, kultur eller religion, skriver innleggsforfatterne. Vis mer

Å rope innvandringsstopp hver gang det oppstår problemstillinger er hverken originalt eller løsningsorientert.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, har foreslått «innvandringsstopp». Forslaget kom i kjølvannet av håndhilsesaken ved en barne- og ungdomsskole.

En elev valgte å hilse på rektor med hånden på brystet, istedenfor med den tradisjonelle håndhilsenen. Siden rektoren var en kvinne, har hendelsen skapt beskyldninger om manglende respekt for likestilling.

En av oss var nylig på en konferanse og møtte flere internasjonale deltagere. En av dem var en palestinsk kvinne bosatt i Danmark. Hun hadde hodet tildekket med hijab, men nølte ikke med å håndhilse på en mannlig delegat. En annen deltager var en jødisk, konservativ kvinne. Hun avslo høflig å håndhilse.

Ikke forbundet med manglende respekt

Poenget er at intensjonen med å håndhilse eller ikke å håndhilse ikke behøver å være forbundet med manglende respekt for det andre kjønnet, tvert imot. Det vil være naivt å ikke se at praksisen, på tvers av kulturer og religioner, har sammenheng med patriarkalske samfunnsstrukturer. Trakassering og hat mot kvinner er imidlertid et globalt onde, som vi ennå ikke har klart å kvitte oss med i 2023.

I motsetning til forslagsstillerens antydning er innvandring til Norge hovedsakelig en suksesshistorie

Regelverket for innvandring har vært svært strengt helt siden innvandringsstoppen i 1975. Den foreslåtte innvandringsstoppen vil derfor i praksis gjelde noen få utvalgte og stigmatiserte flyktninger fra Asia og Afrika. Forslaget vil også være juridisk krevende, og ikke minst faktisk og symbolsk ekskluderende.

I motsetning til forslagsstillerens antydning er innvandring til Norge hovedsakelig en suksesshistorie. En høy andel blant etterkommerne tar høyere utdanning, og kvinnene deltar i arbeidslivet nesten på linje med mennene. Integrering av over en million mennesker med innvandrerbakgrunn går hovedsakelig riktig vei.

Utfordringer knyttet til levekår

Samtidig er det tydelige og store utfordringer på enkelte arenaer, som frafall på videregående skole, fattigdom og gjengkriminalitet. Mye av dette er relatert til levekårsutfordringer, snarere enn innvandring, kultur eller religion.

Samfunnsdebatten må dreie seg mer om virkelige problemer i folks nære hverdag

Å rope innvandringsstopp hver gang det oppstår problemstillinger knyttet til personer med innvandrerbakgrunn er hverken originalt eller løsningsorientert.

Gi heller lærere, helsepersonell, sosionomer og barnevernspedagoger bedre verktøy i en flerkulturell hverdag. Skolens ledere må utrustes med kompetanse innen mangfoldsledelse, ansatte må tilbys forsterket flerkulturell forståelse og elever må få mulighet til å møte miljøer preget av kjønnsmangfold og etnisk mangfold.

Fokus på de faktiske problemene i hverdagen

Foreldre med minoritetsbakgrunn må i større grad tilpasse seg majoritetskulturens grunnleggende verdier. Alle foreldre må snakke om bevisste og ubevisste fordommer og rasisme samt hvordan slike holdninger bidrar til et polarisert samfunn.

Samfunnsdebatten må dreie seg mer om virkelige problemer i folks nære hverdag, og løsningsforslag må ta utgangspunkt i at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn.

I et slikt samfunn må tilliten til institusjoner og medborgere bygges møysommelig, mens lettvinte løsningsforslag som innvandringsstopp bare bidrar til det motsatte.