Clemet tror mer enn hun kan

30.01.2023 23:30 Oppdatert 31.01.2023 00:16

I kommentaren «Du kan mer enn du tror» mener leder i Civita Kristin Clemet at venstresiden ser mennesker i vanskelige situasjoner som «uskyldige ofre» for «strukturer», og at det forklarer min bekymring for det usunne prestasjonspresset mange unge møter i skolen, slik jeg uttrykte på «Politisk kvarter» på NRK før jul. Det spørs om Clemet tror mer enn hun kan.

Problemet er at Clemet har fakta mot seg. De store Ungdata-undersøkelsene viser at skolestress er utbredt, og at det er en sterk sammenheng mellom skolens karakterjag og psykiske helseplager. Det er synd at Clemet velger å ideologisere viktig kunnskap om skolen og unges hverdag.

Som Oslo-politiker reagerer jeg særlig på dette fordi vi vet at skolestresset er høyere i Oslo enn i resten av landet. Det er alvorlig og går ut over elevers forutsetninger for å trives, mestre og lære. Å avfeie det som ideologi står i veien for en kunnskapsbasert skoledebatt.

Jeg aksepterer ikke Clemets premiss og lover at det rødgrønne byrådet vil fortsette å styrke elevenes motivasjon og læringsglede. Det gjør vi gjennom å sikre mer praktisk og variert undervisning, dempe unødvendig stress og press og skape trygge og inkluderende skoler.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo