Ei unik og radikal lov

Publisert: 01.09.2023 23:00

Professorane Tor Benjaminsen og Hanne Svarstad peikar i eit innlegg i Aftenposten på at prinsippet om at ein ikkje skal straffast for å stela mat om ein svelt, ikkje er unikt verken for Noreg eller Magnus Lagabøte. I dette har professorane både rett og feil.

Sjølve prinsippet om at ingen skal svelte i hel der det finnast mat, og at det er fellesskapets oppgåve å sikra at ingen svelt, er eit allmennmenneskeleg omsyn og moralsk prinsipp. I landslova er det felt ned med eit atterhald. Den som skulle kunne stela ustraffa, måtte kunne dokumentera at han hadde freista å skaffa seg arbeid og utkome. Du får altså ikkje stele mat om du er lat.

Dette allmennmenneskelege omsynet og moralske prinsippet finn ein i mange land. I kyrkjeretten vart det i mellomalderen understreka at å ta korn når ein svalt, ikkje var noko synd, med Jesu disiplar som eksempel. Filosofen Thomas Aquinas var ein av ei rekkje tenkjarar som hevda det same.

Like fullt er det som skjedde då landslova var til i 1274, unikt både i norsk og europeisk historie. Ikkje i noko anna verdsleg lovverk vart dette allmenneskelege omsynet og moralske prinsippet gjort om til generell lov. Det vil seia at i Landslova vart alle former for tjuveri av mat når ein svalt og ikkje kunne arbeida for føden, til alle tider og på alle stadar, gjort straffritt. Mat vart med det ein rett, ikkje lenger ei almisse, men noko den fattige hadde krav på.

Radikaliteten i lova syner seg og når Christian 5s lov tek over, og dei fattige og svoltne får mindre vern enn dei hadde hatt gjennom landslova.

Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar