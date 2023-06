Drivkreftene bak nye sykehus er bedre pasientbehandling og god ressursbruk

Planene for de nye sykehusene er utviklet i tråd med gjeldende regler og praksis for utvikling av sykehusprosjekter i Norge. Veileder for tidligfase i byggprosjekter i sykehus og regler for håndtering av investeringer i regionale helseforetak danner rammene for dette. I tillegg er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av forprosjektet. Det har ikke vært vanlig i andre sykehusprosjekter.