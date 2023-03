La oss få slutt på den ideologiske dragkampen om formuesskatten

Når debatten ikke skiller mellom skatt på privat formue og på arbeidende kapital, blir den en stillingskrig.

Det går en høylytt debatt om beskatningen av næringslivet, spesielt om formuesskatten. Men det trengs en erkjennelse av forskjellen på «arbeidende kapital» og på annen formue.

Politikere snakker forbi hverandre. Fra venstresiden gjøres formuesskatt til et formål om å «ta de rike». Fra høyresiden argumenteres det for fjerning av formuesskatt på grunn av dens virkning på næringslivet. Men det bør tas en mer praktisk tilnærming: Det er all grunn til å ha skatt på privat formue, som fritidsboliger, svømmebasseng, båter, dyr kunst og fete bankkonti.

Arbeidende kapital

Men det er noe annet med formue som skaper arbeidsplasser. Denne har eierne ikke privat glede av før den eventuelt tas ut av bedriften. Det er ikke grunn til formuesskatt på bedriftsbygninger, maskiner, traktorer eller andre innsatsfaktorer som trygger arbeidsplasser. Det blir feil når eiere må ta utbytte fra bedriften for å betale formuesskatten. Ekstra meningsløst er slik tapping av bedrifter når de går med underskudd.

«Ryk og reis», sa SV-leder Kirsti Bergstø om Kjell Inge Røkke. Det vitner ikke om forståelse for viktigheten av norsk eierskap i næringslivet. Bedre da med statsråd Ola Borten Moe (Sp) som ønsker lavere beskatning av bedriftene.

Tapping av distriktene

Tapping av kapital er spesielt problematisk for små- og mellomstore bedrifter fordi disse i liten grad har tilgang på internasjonal kapital. Dette rammer verst i distriktene.

Mange på høyresiden er enig i at det ikke er grunn til å fjerne skatt på privat formue. Flere på venstresiden er enig i at skatt på arbeidende kapital ikke er fornuftig.

Kan det ikke da være mulig å få bred politisk enighet om et slikt skille?

Motforestillinger

Motforestillingene er kjente: En fjerning av skatt på «arbeidende kapital» vil føre til tapte inntekter for staten. Men et slikt provenytap kan kompenseres ved andre skatteformer som er mer fornuftige. Det hevdes at det kan bli vanskelig å skille mellom privat formue og arbeidende kapital, og at det inviterer til skatteplanlegging.

Ja, det vil helt sikkert bli tilfeller hvor det må tas skjønnsmessige avgjørelser. Men det vil ikke være noe unikt. Skatteetaten må daglig ta skjønnsmessige avgjørelser. Dessuten har «arbeidende kapital» en verdsettelsesrabatt på 20 prosent, noe som viser at det allerede er en definisjon.

Stillingskrig

Når debatten ikke skiller mellom skatt på privat formue og på arbeidende kapital, blir den en stillingskrig. SVs Kari Elisabeth Kaski har tatt til orde for et bredt skatteforlik. Det er en stor fordel for næringslivet med forutsigbarhet i skattesystemet. Innenfor slike rammer kan det være uenighet om skattenivået. La det bli slutt på den ideologiske dragkampen om formuesskatten og istedenfor få en erkjennelse av at privat formue og arbeidende kapital bør behandles forskjellig.

Jeg oppfordrer til drøftinger mellom partiene. Veien kan gå gjennom en skattekommisjon. Lignende prosesser har gitt gode resultater tidligere.