Krigsprofitøren Norge må gjøre mer for Ukraina

Henrik Hovland Forfatter

13. sep. 2022 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

Norge bør drastisk øke den økonomiske støtten til Ukraina for å hjelpe dem med å vinne krigen og gjenoppbygge landet sitt, skriver Henrik Hovland. På bildet: En mann sykler forbi en ødelagt bygning i Donetsk-regionen i Ukraina i juni.

Vi bør øke støtten til Ukraina.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Russlands krig mot Ukraina har gjort Norge til en krigsprofitør. En mye større andel av de vanvittige olje- og gassinntektene vi kan takke Putin for bør Norge gi videre til Ukraina, også av hensyn til vårt eget omdømme.

Den norske statens inntekter fra olje og gass var på 830 milliarder kroner i 2021. Det var en ny rekord, men det var før Russlands president Vladimir Putin gikk til krig mot Ukraina.

Nordea Markets anslår at for 2022 kan petroleumsinntektene tilsvare 1500 milliarder kroner, og de vil stige til 1900 milliarder kroner i 2023 og være 1500 milliarder i 2024.

Det betyr at den norske stat kan tjene svimlende 4900 milliarder på tre år (!). Til sammenligning er Norges bistandsbudsjett i år på 44,9 milliarder kroner.

Ukrainerne slåss for sin frihet og for oss

En betydelig andel av de økte inntektene vi får som følge av Russlands uprovoserte angrep på sitt naboland, bør vi fortløpende gi til Ukraina.

Ukrainerne slåss for sin frihet, men de slåss også for oss. Alle demokratiske land har interesse av at Russland mislykkes i sitt forsøk på å endre europakartet ved hjelp av brutal militærmakt. Om Russland skulle lykkes, så vil de neppe stoppe i Ukraina.

Når Norge og andre av Russlands naboland hjelper Ukraina med våpen og penger, bidrar vi også direkte til vår egen sikkerhet.

Om Russland skulle lykkes, så vil de neppe stoppe i Ukraina

I et forsøk på å svekke støtten til Ukraina har Russland skrudd igjen gasskranene. Mange av våre allierte i Europa går en hard vinter i møte. Det skjer samtidig som den norske stat bader i penger som følge av krigen.

Norge har brukt flere tiår på å bygge opp et renommé som en humanitær stormakt, men det er lett å miste. De første stikkene mot Norge som krigsprofitør har for lengst kommet, blant annet fra Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Senere har både avisene Financial Times og The Economist skrevet kritisk om Norge som håver inn penger på krigen.

Putin vil tape krigen

Å gi etter for et EU-press for pristak på norsk gass vil putte penger i lommene til markedets mellomledd, men ikke nødvendigvis hjelpe europeiske forbrukere. Vi bør i stedet fortelle verden at jo mer vi tjener på olje og gass takket være Putin, desto mer vil vi gi til ukrainerne. I det ligger det en slags rettferdighet.

Vi kan også øke støtten til organisasjoner og kirkesamfunn som hjelper fattige i Ukrainas naboland. På listen over hvem som hjelper Ukraina mest, ligger krigsprofitør Norge langt bak Estland, Latvia og Polen.

Det er pinlig.

Norge bør drastisk øke den økonomiske støtten til Ukraina for å hjelpe dem med å vinne krigen og gjenoppbygge landet sitt.

Da jeg i sommer besøkte Ukraina, møtte jeg 70-åringer som returnerte fra utlandet for å delta i landets forsvar. Ukrainernes imponerende forsvarsvilje er en viktig grunn til at Putin vil tape denne krigen, men det vil bare skje dersom ukrainerne får det de trenger av penger og våpen fra land som Norge.

Å øke støtten til Ukraina er en investering i en tryggere fremtid for oss alle. Hvem vet, kanskje om noen år er det Norge som vil trenge hjelp fra én eller flere av våre allierte? Vårt omdømme vil da ikke være uten betydning.