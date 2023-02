Vår kongsdatter er tydeligvis et menneske som systematisk skal ribbes for alt

20.02.2023 22:00

Skal prinsesse Märtha Louise til slutt også bli fratatt sin ytringsfrihet? spør debattanten.

Når Märtha Louise sier at hun sannsynligvis er landets mest kritiserte menneske, da bør man lytte. Men nei.

Når Norges kongsdatter sier at hun sannsynligvis er landets mest kritiserte menneske, da bør man lytte. Men nei. Straks etter hennes åpenhjertige intervju på SVT blir hun møtt med massiv kritikk – og påstander om manglende selvinnsikt og at hun truer monarkiet.

Vår kongsdatter er tydeligvis et menneske som systematisk skal ribbes for alt. Allerede ved fødselen er hun fratatt førstefødselsretten til tronen fordi hun er jente. Lillebror blir kronprins. Så snart hun er gammel nok, tar hun en rekke oppdrag for kongehuset, men etter inngått ekteskap gir hun avkall på tittelen «kongelig høyhet» samt apanasje. Hun skriver bok og opptrer og får vite at hun ikke bør utnytte sin prinsessetittel kommersielt. Men hva skal hun leve av da? Hun ER jo prinsesse. Hun har ikke noe etternavn.

Etter forlovelsen med Verrett og hans tvilsomme ytringer sier hun ifra seg sine offisielle oppgaver for kongehuset. Og idet hun kommer med sitt hjertesukk på SVT, blir hun møtt med surmuling om at hun gjør seg selv til offer.

Skal da prinsesse Märtha Louise til slutt også bli fratatt sin ytringsfrihet? Og kalle seg for «M»? Og hvis hun en dag åpner en butikk i Bogstadveien med navnet «M’s frukt og grønt», vil det vel straks hete seg at hun utnytter sin status.