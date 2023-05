Lønnsvekst og rekordmange i jobb gir økte skatteinntekter

25.05.2023 02:00

Aftenposten meldte nylig at flere nordmenn kommer til å tjene mer i 2025 enn i 2021. Det er en naturlig følge av lønnsvekst og av at flere er i jobb enn på lenge. Det gjør også at flere vil tjene over 750.000 kroner og derfor må betale mer i skatt, slik det er lange tradisjoner i Norge for at man gjør når man tjener mer.

Aftenposten tar feil når avisen gir inntrykk av at Arbeiderpartiet har endret skatteopplegget sitt. De som tjener under 750.000 kroner, vil betale mindre i skatt. De som tjener over, kommer til å betale noe mer. Dette gjelder fortsatt.

I en økonomi som går godt, vil folk gå opp i lønn med årene, slik også mange nå gjør i Norge. Finansdepartementet anslår at de som tjente mellom 800.000 kroner og 1 million kroner, vil betale omtrent 900 kroner mer i 2023 enn i 2022. Det er 75 kroner mer skatt i måneden.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å bekjempe økende ulikhet i Norge. I motsetning til Høyre – som ga 36,5 milliarder kroner i skattekutt, hvor de aller rikeste fikk aller mest – snur vi nå om så flere betaler mindre skatt.

Høyre og Aftenposten kaller dem med høyest formuer og inntekter «uvanlige» folk. Den beskrivelsen deler ikke jeg. Man blir ikke «uvanlig» av å tjene et par tusenlapper mer i året.

Inntektsgrensen på 750.000 kroner er ingen betegnelse på om man er vanlig eller ikke. Alle partier har inntektsgrenser for hvor mye de med ulike inntekter, som for eksempel over eller under 750.000 kroner, skal betale i skatt. Det må alle partier som evner å prioritere, ha. Arbeiderpartiet er heldigvis ikke noe unntak.

Til slutt: Selv om ingen vet sikkert hvordan fremtiden blir, viser anslag at omtrent åtte av ti skattebetalere vil tjene under 750.000 kroner i 2025. Arbeiderpartiet står for vårt skatteopplegg. Høyre bommer med sin kritikk.

Frode Jacobsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet