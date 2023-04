Antisemittisme på venstresiden

12.04.2023 02:00



Aftenposten ga forleden rikelig spalteplass til forfatterne Finn Sjue og Peder Martin Lysestøl og til tidligere redaktør i Klassekampen Sigurd Allern. De gikk i motangrep på professor Torkel Brekke, som har skrevet bok om antisemittismen på venstresiden.

Ingen liker å bli kalt antisemitt i disse tider. Uten å ville diskutere argumentene deres i detalj bemerker jeg at Allern avslutter innlegget med det følgende:

Men svaret på gåten er vel at Brekke til og med anser at en formulering om at Israel som stat har fordrevet palestinerne fra sine hjemsteder, fra sitt fedreland, er et utålelig eksempel på «antisemittisme».

Slik ser følgelig ikke Allern det.

I den forbindelse kan følgende historiske fakta repeteres:

Araberne sa nei til FNs delingsplan i 1947, mens den jødiske siden aksepterte den. Den arabiske siden, det vil si alle de arabiske nabostatene, angrep Israel da staten ble erklært opprettet. I løpet av krigen ba den arabiske siden innbyggerne evakuere så de kunne «ta jødene», hvilket mange gjorde. At mange ble tvunget bort av israelerne i løpet av krigen, er akseptert og en beklagelig del av en krigstilstand.

I tillegg vet vi at ved våpenstillstanden okkuperte Jordan folkerettsstridig Vestbredden og Øst-Jerusalem, som skulle utgjort hoveddelen av den arabiske staten, og Egypt gjorde ditto med Gaza. Alle jøder på det jordanske området (Vestbredden) ble fordrevet, og okkupasjonen av «Palestina» foregikk fra 1948 til 1967. De fordrevne arabere fra den jødiske delen ble dessverre ikke tillatt integrert i befolkningene i de omkringliggende statene. At 900.000 jøder etter hvert ble kastet ut fra samtlige arabiske land i årene deretter, er en annen saga.

Rolf Kirschner, Oslo