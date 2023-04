Min familie har hatt 10–15 au pairer gjennom årene. Dette tenker jeg i dag.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener au pair-ordningen ligner mer på en tjenerordning enn kulturutveksling. Nå skal ordningen fjernes. Ingen vinner, men mange taper på et forbud, skriver Aage Figenschou.

La oss se bort fra stygg retorikk som «vestkantslaveri», men prøve å se det fra den filippinske au pairs synsvinkel.

Det varslede forbudet mot au pair-ordningen har ført til heftig diskusjon, det meste ut fra et norsk perspektiv. Jeg er nå eldre og har ikke au pair, men over årene har vi hatt mellom 10 og 15, de fleste av dem fra Filippinene.

Dette dreier seg om piker, og i senere år menn, som er desperate etter et bedre liv enn det de har på Filippinene. Vår familie har sett på nært hold hva pengene de tjener, faktisk kan gi dem der de kommer fra.

Fra fattig til forsørger

Siden arbeidsdagen som au pair er ganske kort, hadde de mye fritid. Jeg kan ikke se bort fra at de, i strid med regelverket, hadde annet lønnet arbeid og dermed økte den økonomiske effekten tilbake på Filippinene.

Resultatet ble imidlertid for den første au pairen vi hadde, hvis familie var eiendomsløse landarbeidere, at hun etter to år i Norge kunne kjøpe nok rismarker til at familien hadde egen inntekt som forsørget dem året rundt.

Et kjempeskritt for dem.

Problemet med debatten er at forsvarerne har tviholdt på at dette er kulturutveksling

En annen, oppdaget jeg, hadde et barn på 18 måneder hjemme. Jeg spurte hvordan det var å være så langt borte i så mange år?

Hun svarte at hjemme måtte hun ha to jobber i Manila, mens en tante langt derfra passet på barnet. Det var liten forskjell om hun var i Norge, uansett så hun sjelden barnet. I Norge kunne hun legge seg opp penger for å få en utdannelse og dermed en levelig inntekt på Filippinene.

En tredje var åpenbart for gammel for å være au pair og må ha reist på falsk identitet. Men hun tjente penger som førte alle hennes tre barn gjennom skole og høyere utdannelse.

Hun passet på dem daglig over internett, og alle gjorde det godt på skolen. Da hun kom, hadde familien kun et enkelt hus uten gulv. Hun skaffet penger til å få bygget et ordentlig hus, etter deres standard, og starte en liten svinefarm på si.

Jeg kunne fortsatt.

Hjerteløst politisk spinn

Utenriksdepartementet har gitt Norad beskjed om å øke bruken av kontantoverføringer. De mener altså at det er god u-hjelp å gi fattige mennesker kontanter i hånden.

Disse vet best hva de skal gjøre med pengene for å gi livet en ny vending. Au pair-ordningen har på mange måter fungert på samme måte.

Man burde legge mer vekt på resultatene. Hvordan dette endrer og forbedrer au pairen og hennes families liv, kanskje for alltid.

Det er snakk om rundt tusen au pairer i Norge. Ingen vinner, men mange taper på et forbud. Problemet med debatten er at forsvarerne har tviholdt på at dette er kulturutveksling. Realiteten er at dette er en meget effektiv hjelp til enkeltmennesker til å forbedre sine egne og familiens liv hjemme på Filippinene. Og selvfølgelig også god nytte for den norske vertsfamilien.

Ordningen er meget god, men det er regelverket som er feil fundert.

Å utnytte dette til politisk spinn og stygg retorikk er faktisk hjerteløst.