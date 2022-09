Kort sagt fredag 16. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Offentlig helsetilbud. Jodtabletter. Sykehusbygging. Krigsdekorasjoner. Erling Braut Haaland.

Jeg vil ha et offentlig helsevesen det er attraktivt å jobbe i

«Jeg sier: Ja, takk, begge deler til det offentlige og private», skriver lege Kaveh Rashidi i sin kronikk om privat helsevesen 4. september.

Men vi kan dessverre ikke det. Vi kan ikke ha både et sterkt offentlig helsetilbud og et privat helsemarked. Fordi helsepersonell vokser ikke på trær. Vi er nødt til å velge hvor de skal.

Jeg deler Rashidis bekymring over et helsevesen der de med god råd får bedre hjelp. Jeg deler også hans ønske om et offentlig helsevesen som alltid er det beste valget.

Jeg vil ha et offentlig helsevesen det er attraktivt å jobbe i, med trygge og gode arbeidsplasser. Derfor må vi bruke penger på å få opp bemanningen. For vi har en helsepersonellkrise i Norge. Vi mangler fastleger, jordmødre, sykepleiere, helsefagarbeidere. Helsefeltet er en av sektorene i samfunnet med mest skrikende behov for arbeidskraft.

Mot et underfinansiert offentlig helsevesen kan de private tilby bedre lønn og arbeidstid. Det vil tiltrekke personell og uthule det offentlige. Det blir en ond sirkel.

Det trenger ikke være slik. Vi kan ta grep om privatiseringen av velferden og styrke det offentlige helsevesenet.

Marian Hussein, stortingsrepresentant (SV), helse og omsorgskomiteen

Vent med jodtabletter

Selv med et stort utslipp fra Zaporizjzja, der vinden blåser mot Norge, vil konsentrasjonen av radioaktivt jod som når Norge, bli så lav at det ikke vil være nødvendig å ta jodtabletter. Det viser våre nye beregninger.

Mange nordmenn kjøper jodtabletter i frykt for en atomulykke i Ukraina, melder flere medier. Våre beregninger viser at det ikke er nødvendig. På grunn av avstanden til Zaporizjzja vil et eventuelt radioaktivt utslipp fortynnes kraftig før det når Norge.

Det kan bli aktuelt å anbefale jod til enkelte grupper hvis det skjer et stort radioaktivt utslipp fra kilder i eller nær Norge. Vi er ikke i den situasjonen nå.

Siden vi ikke kan utelukke et radioaktivt utslipp i eller nær Norge i fremtiden, anbefaler vi generelt at du har jodtabletter tilgjengelig hvis du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme.

Jod gir ikke beskyttelse om tablettene tas lang tid i forveien, men de må tas rett før eller etter eksponering. Jodtabletter skal bare tas dersom myndighetene anbefaler det. Det gjør vi ikke nå.

Per Strand, direktør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Hvorfor så store kostnadsforskjeller på sykehusbygg?

Den foreløpige kalkylen over kostnadene for å bygge Mjøssykehuset i Innlandet ligger på over 12 milliarder kroner. Et eventuelt erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus er foreløpig kostnadsberegnet til mer enn 4,5 milliarder kroner.

Etter omfattende regionreformer er Danmark nå inndelt i fem ulike regioner som hver har ansvar for blant annet sykehustilbudet. Region Midt-Jylland dekker i alt et areal på 13.142 kvadratkilometer, altså ca. 25 prosent av arealet i Innlandet fylke. Regionen omfatter 19 kommuner med til sammen ca. 1.350.000 innbyggere. Etter omfattende omstrukturering er det åtte ordinære somatiske sykehus og syv «sundhetssentre» i regionen.

I februar 2022 åpnet Regionhospitalet Gødstrup i Herning kommune. Dette er et spesialisert sykehus for flere enn 300.000 innbyggere fra kommunene Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Dette nye sykehuset er litt større enn det planlagte Mjøssykehuset, men skal dekke de samme spesialiserte funksjonene.

Regionsykehuset Gødstrup dekker 148.000 kvadratmeter og har 409 ensengsrom. Det arbeider 3500 ansatte ved Gødstrup regionsykehus.

Kapasiteten er beregnet til 140 nye innleggelser om dagen, 330 pasienter innlagt på samme tid, 1500 besøk på poliklinikken på en alminnelig hverdag og 400 diagnostiske undersøkelser på en alminnelig hverdag.

Fra februar til september er det i alt registrert flere enn 3200 fødsler ved sykehuset. Byggesummen er oppgitt til 3,15 milliarder danske kroner!

I tillegg til Regionsygehuset Gødstrup bygges Viborg hospital om til et nytt akuttsykehus med en rekke spesialfunksjoner, på 120.000 kvadratmeter. Her vil det være 98 ensengsrom. Dette akuttsykehuset er kostnadsberegnet til 1,16 milliarder danske kroner!

Er det noen som kan gi en god forklaring på den enorme kostnadsforskjellen på å bygge sykehus i Midt-Jylland og i Innlandet?

Har Norge gode nok rutiner for å styre kostnadene ved sykehusbygg?

Roy Heine Olsen, Elverum

Svært mangelfull rapporteringspraksis

8. september skrev journalist og dokumentarfilmskaper Erik Martiniussen at Norge har forsømt flere av sine FN-veteraner fra Kongo på grunn av manglende dekorasjoner. En rekke nordmenn var involvert i dramatiske situasjoner i Kongo, så hvorfor ble det bare fire utmerkelser?

Ordningen med krigsdekorasjoner opphørte i all hovedsak etter 1949. Videre er det flere forutsetninger for at en soldat skal kunne dekoreres. Det må foreligge en detaljert beskrivelse av handlingene som ligger til grunn for utmerkelsen, og beskrivelsen må stamme fra noen som var der.

Den norske styrken var preget av en svært mangelfull rapporteringspraksis.

Kontingentsjefen skrev hjem at han mottok tidvis enkle rapporter fra de norske styrkene. Den manglende rapporteringen forklares med at styrkene var under betydelig arbeidspress.

I tilfellet med pilotene Per Karlsen og Olav Johansen var sistnevnte i ferd med å repatrieres og hadde derfor ledig tid. Hendelsen antyder at det ofte var tilfeldigheter som avgjorde om dekorasjonsverdige handlinger ble nedfelt og om disse i sin tur resulterte i utmerkelser. De to ble foreslått til å motta Kongens fortjenstmedalje, men endte med å bli utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Pilot Bjarne Hovden mottok derimot Kongens fortjenstmedalje (ikke St. Olavs Orden som Martiniussen skriver).

En konsekvens av den mangelfulle rapporteringen er dermed at det normalt ikke har vært mulig å dekorere personell i ettertid. Kombinasjonen av opphørt dekoreringspraksis, manglende rapportering og tilfeldigheter forklarer dermed hvorfor ikke flere ble dekorert.

Robin Sitter, tidligere forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Aftenpostens angrep på Haaland

Aftenposten angriper 5. september igjen fotballspiller Erling Braut Haalands etikk fordi han valgte Manchester City med sine tvilsomme eiere fra Abu Dhabi.

Krigen i Jemen trekkes inn. Det som ikke kommer frem, er at Norge har solgt våpen som kan ha blitt brukt i den krigen. Aftenposten (Schibsted) eies blant annet av Folketrygdfondet, som er aksjonær i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen. Jeg tror nødlidende i Jemen heller vil at Abu Dhabi bruker penger på fotball enn på våpen fra Viken.

21. august spurte avisen: «Hvorfor er Manchester City så kontroversiell?» Kunne Aftenposten skrevet dette om sitt eget eierselskap Schibsted? Ja. En aksjonær, sportsvaskeren JP Morgan, ville stable på beina en skandaløs superliga. City trakk seg. Kuppforsøket kollapset. Bittert for Aftenpostens aksjonær. Ikke noe av dette blir nevnt i avisens teppebombing av Haaland og «kontroversielle» City.

Hvor langt skal vi trekke eierskap inn i en etisk debatt? Hvis Haaland jobber for sportsvaskere, jobber Aftenpostens da for krigsprofitører og finanshaier?

Det er ikke City, men eierne som er fæle. Jeg kjenner ingen City-supportere som er positive til norgesvennene i Abu Dhabi. Haaland ville møtt skitne penger uansett hvilken toppklubb han hadde valgt.

Per Arne Rennestraum, redaktør for Manchester City Supporters Club medlemsblad i Danmark og Norge