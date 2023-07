Klimapolitikk uten realitetsorientering

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» konkluderer med at utslipp av klimagasser kan mer enn halveres innen 2030 hvis i alt 85 tiltak gjennomføres. Herunder minst 40 TWh (terawattime) økt kraftproduksjon: 22 prosent mer enn i 2021.

Dette mangler realitetsorientering.

Ledetider er tiden det tar fra en beslutning fattes til virkningen foreligger. Ved å summere ledetider i verdikjedene for klimavennlige teknologier for ny kraft, fra forskning til sluttprodukt, er mål om ny kapasitet mot 2030 utenfor rekkevidde uansett energimiks.

Demokratiforvitring ble introdusert av professor Øivind Østerud for 20 år siden. Han sa: «Det representative folkestyre er svekket i alle ledd. Det er ingen sammenheng mellom valgresultat og maktposisjon. Et politisk system i tillitskrise.» Enhver regjering som får vedtatt en miks av tiltak som kan levere på utslippsmål, vil komme i mindretall ved neste valg. Årsaken er at en slik miks må inneholde tiltak velgerne ikke vil støtte. Dette vil vippepartier profittere på. Slik uforutsigbarhet vil medføre at Norge ikke vil bli i stand til å levere på utslippsmål.

Realitetsorientering innebærer å fastslå hva som er mulig, fremfor hva som er ønskelig: særlig hva kraft angår. Gapet blir stort, men lar seg ikke fylle med mindre det blir definert! En slik realitetsorientering må og ta hensyn til summen av alle avtaler Norge de facto de factoLatinsk for «faktisk», «i gjerning», «i realiteten». har signert i tillegg til landets eget behov.

Leveres det ikke på minst en fordobling av kraftsystemet, vil det bli nødvendig med kraftig nedskalering av planer, avtaler og politiske løfter. Velferdsstaten vil stå i fare.

Jan Emblemsvåg, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Jørgen M.B. Grønneberg, forfatter