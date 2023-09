Nå er det full tillitskrise

Et åpenhetsregister vil gjøre journalistenes jobb lettere, skriver Tellef S. Raabe. Vis mer

Tilliten til politikerne svekkes, men pressen kan gjennom avsløringene styrke sin troverdighet.

Publisert: 18.09.2023 12:58

Gjennom sommeren har norske redaksjoner gravd frem flere avsløringer om inhabilitet og aksjehandel blant regjeringens medlemmer. Statsråder har måttet gå, og publikum sitter igjen med inntrykk av gjennomgående og alvorlig maktmisbruk fra landets ledende politikere.

Flere kommentatorer har pekt på skandalene som en av forklaringene på regjeringspartienes tilbakegang i årets lokalvalg.

Det var dermed oppsiktsvekkende å se Erna Solbergs pressekonferanse bare dager etter lokalvalget. Hun kunne opplyse om at ektemannen, Sindre Finnes, hadde gjennomført 3640 aksjetransaksjoner mens Solberg var statsminister.

Konspirasjonsteorier

I etterkant av pressekonferansen haglet kritikken mot både Solberg og norske aviser. I sosiale medier ble det påstått at mediene presset rødgrønne politikere, mens de blå fikk vente til etter valget.

Byrådsleder Raymond Johansen skrev på Facebook fredag ettermiddag at han «Håper ikke medier har sittet på saken».

LO-leder Peggy Følsvik gikk lørdag langt i å insinuere at «mediene» holdt tilbake informasjon. MDG-profil Eivind Trædal spekulerte på at forklaringen skal være at E24s samfunnsredaktør, Torbjørn Røe Isaksen, er tidligere Høyre-politiker og kunnskapsminister.

Det er verdt å minne om at E24 var først ute med avsløringer om Finnes’ aksjehandel, allerede torsdag 31. august.

E24 og resten av norske medier fulgte opp med flere kritiske artikler, som ledet til saken om at «Solberg vil be ektemannen Sindre Finnes om å lage en oversikt over sine aksjehandler».

Man kan undres over at hun ikke spurte ham direkte.

– Det er ikke noe hastverk, sa Solberg til NTB noen dager senere.

Hva kunne mediene gjort annerledes?

I etterkant virker det overveiende sannsynlig at Høyre trenerte presentasjonen av transaksjonslisten til etter lokalvalget.

Spørsmålet er hva mediene kunne gjort annerledes. Mine kilder i flere redaksjoner peker på at de har tilgang til aksjonærregisteret tilbake i tid, som viser status over aksjeeierskap ved utgangen av kalenderåret.

Flere medier har også tilgang til verktøy som viser mer detaljert og oppdatert informasjon om aksjer. Vanligvis begrenset til de 50 største aksjonærene og de 50 største transaksjonene hver dag.

Finnes har gått under radaren fordi han i stor grad ikke har vært på topp 50-listen i daglige transaksjoner. Og fordi han har justert porteføljen sin tilbake til normalt nivå før 31. desember.

Kontofører for Finnes sitter på detaljert oversikt over hans transaksjoner, men dette kan ikke gis ut uten tillatelse. Derfor var pressen avhengig av åpenhet fra Finnes for å kunne se omfanget av aksjehandlene.

Flere titalls journalister har purret på både Solberg og Høyre om tilgang på oversikten i flere uker.

At Høyre trenerte prosessen er blitt dekket av blant annet E24.

Styrker pressens troverdighet

Gjennom helgen har trykket mot både Solberg og Høyre tiltatt i styrke. Finnes jages nå fra skanse til skanse, og kommentariatet er ikke nådig.

Samtidig bør sommerens mange skandaler åpne for en ny diskusjon rundt pressens arbeidsmetodikk og tilgjengelige verktøy.

Det mest åpenbare er å få innført et åpenhetsregister for alle Stortingsmedlemmer og deres ektefeller, eller «ekteskapslignende forhold». Slik kan pressen få innsyn i aksjehandler på daglig eller ukentlig basis.

Det vil formodentlig også gjøre det vanskeligere å spekulere på at pressens kritiske blikk er styrt av blokktilhørighet.

Pressen må sees i kortene og kan gjerne dele mer av sin arbeidsmetodikk med leserne. Samtidig viser avsløringene hvilken viktig samfunnsfunksjon de har. Den siste tids skandaler styrker pressens troverdighet heller enn å svekke den.

Tragisk nok er konsekvensen at tilliten til vårt politiske system forvitrer, en avsløring av gangen.