Kort sagt, torsdag 20. desember

Det styggeste juletreet

Etter å ha besøkt flere byer i Europa de siste ukene, er det dessverre bare å konstatere at Oslo har det styggeste juletreet. Det er høyt, og det er bra, men smalt, ser ut som samme bredde hele veien ned. Lysene er et kapitel for seg. Gamle pærer med brede ledninger, som henger rett ned fra toppen. Her er det ingen fantasi. I dag, med alle nye varianter av lyssystemer, kunne mye vært gjort annerledes. Det man ofte så nå i andre byer, var bruk av store kuler, 15–20 cm i diameter. Vedlagte bilde fra Brandenburger Tor i Berlin skulle gi inspirasjon til de som ansvaret for neste års juletre.

Knut-Arne Wendel, Sandvika

Privat

Nasjonalt Pacemaker-register: En umulighet?

Det er ingen tvil om at det er tungt å ta frem nye IT-løsninger i helsesektoren. Det finnes for eksempel et ufravikelig krav om at ingen skal dø mens man utvikler et IT-system. Norge har vært tidlig ute med IT i helse, som har bidratt til bedre pasientbehandling i mange år.

Men det har også etterlatt oss med en nesten ugjennomtrengelig jungelblanding av gamle og nye systemer som kjører på en skog av ulike operativsystemer. Dette bildet kan gjøre systemutvikling i helsesektoren til en ytterst kompleks affære. Derfor må det tenkes nytt.

Nå som hjerteleger krever et fungerende Pacemaker-register av helseminister Bent Høie (H), bør det offentlige benytte seg av leverandørmarkedet: Selskaper som jobber med å digitalisere Norge sammen med offentlig sektor.

Vi har gjort prosesser som dette mange ganger før, og slik slipper virksomheter å finne opp hjulet gang på gang. Så her er min forespørsel til Høie: Spør oss. Se hva vi kan komme opp med. I dag er det ikke helt vanlig å være så direkte, kanskje er det derfor offentlig sektor ofte kvier seg for å spørre såpass fritt. Men det vil garantert komme svar på tiltale. Og det raskt.

Gunnar Mørne, direktør, forretningsutvikling, helsesektoren, Sopra Steria

Postmodernisme og vitenskap

I Aftenposten 26. november forsøker kommentator Andreas Slettholm å rehabilitere postmoderne vitenskapsteori.

Postmodernister som Bruno Latour benektet eksistensen av objektive fakta, blant annet forskningsfunn, som han hevdet var sosiale konstruksjoner, helt avhengige av forskerne selv og deres omgivelser. Det mest surrealistiske eksempel på dette er Latours kommentar da forskere viste at farao Ramses II var død av tuberkulose. Dette var ifølge Latour umulig siden tuberkulosebakterien først ble påvist i 1882.

Disse holdningene førte til generell kunnskapsrelativisme som vi stadig ser følgene av. Postmodernistenes vitenskapssyn ble avkledd som nonsens i 1990-årenes «science wars». Kunnskapsrelativistiske holdninger overlever imidlertid i deler av humaniora og samfunnsvitenskap. Dette ble klart i avkoloniseringsdebatten tidligere i år med aktivistenes angrep på moderne vitenskap.

Slettholm gir ingen overbevisende forklaring på at han mener Latours teorier «har noe for seg». At forskere påvirkes av sosiale faktorer, er velkjent, men forskningsprosessen har innebygget korrigerende faktorer som kritisk argumentasjon i fagfellesskap og fagfellevurderinger. At forskning krever aktiv innsats, er selvfølgelig, men det betyr ikke at vitenskapelige fakta er en «konstruksjon». Slettholms forsinkede hyllest til postmodernismen er naiv.

Stig S. Frøland, professor, medisin