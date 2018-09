De liberale verdienes motkrefter blir stadig sterkere. Vi kan aldri vedta at demokrati er den beste løsningen, men vi må hver dag jobbe med å vise hvorfor dets verdier er relevante. Da er det et privilegium og et stort ansvar å være kulturminister.

Som ung politiker trodde jeg helt oppriktig at frihandel, internasjonalt samarbeid og globalisering som et felles gode, var objektive sannheter. At vi var enige om at handel og kulturveksling over landegrenser styrket enkeltmennesker og bygget velferdssamfunn.

Disse oppfatningene blir stadig mer utfordret. Liberale verdier er under press. Flere stater og aktører er seg selv nok, og samarbeid det har tatt flere tiår å bygge opp, rives ned på sekunder. Proteksjonisme og egosentriske holdninger sender oss et halvt århundre tilbake i tid, samtidig som fragmentering av fellesskap fører til at ekkoets volum blir stadig høyere.

Demokratiet kan forvitre

Demokratiet vil ikke forsvinne fra et øyeblikk til et annet, men det står i reell fare for å forvitre. Det må vi kjempe imot. Når udemokratiske krefter får forrang, beror ikke det kun på frykt eller tvilsomme holdninger, men også apati. En følelse av at «demokratiet ikke angår meg». Derfor må vi bli flinkere til å vise frem verdien av fundamentene i et demokrati, som ytringsfrihet, individets ukrenkelighet og tolerante fellesskap.

Som kulturminister snakker jeg mye om kunst og kultur som ytringer med samfunnsbyggende kraft. Kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk. Jeg er sikker på at kunsten, kulturen og en sterk frivillig sektor kan være en del av medisinen mot strømningene som truer demokratiet vårt. Men vi må ta noen grep. Vi må vite hvorfor demokratiet er verdt å kjempe for.

Felles referanserammer

Vi kommer til å lykkes, men vi må våge å tenke nytt. Selv om verdiene og svarene er de samme, har mange forklaringer endret seg.

Skal vi lykkes må vi også bygge rause, solide og tolerante fellesskap hvor det er rom for mangfold og uenighet. Det krever noen felles referanserammer som samler oss på tvers av vår tilhørighet. Slik kan vi sikre den felles dannelsen som gjør oss i stand til å være aktive medborgere i et demokrati.

Kulturministerens rolle

En kulturminister forvalter en del av det vi kan kalle samfunnets søyler som er med på å flette oss sammen i vårt mangfold.

Kulturpolitikken skal legge til rette for et inkluderende samfunn der alle som ønsker det kan ytre seg og der mangfold, skapertrang og kreativitet får utfolde seg fritt.

Mediepolitikken skal sikre god nyhetsformidling over hele landet og en bred offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Vi må ta vare på verdien av medier vi kan stole på og som drives etter solide publisistiske og etiske prinsipper. Den virkelige verdien av dette vil vi kanskje ikke se før vi risikerer å miste det.

Tros- og livssynspolitikken skal beskytte retten til å ha (eller ikke ha) en tro eller et livssyn. Religions-, tanke- og samvittighetsfrihet er en forutsetning for et demokratisk samfunn.

Idretts- og frivillighetspolitikken gir mestring og livsglede på tvers av generasjoner og gir oss mulighet til å ytre oss og bryne oss på ulikheter og uenigheter innenfor rammen av tilhørighet og fellesskap. Frivilligheten kan være en unik inkluderingsarena.

En felles dannelse

Målet er ikke at alle skal bli like, men at vi skal ha like muligheter. Det finnes ytringer og uttrykk i kunst og kultur som man ikke liker. Det er helt greit. Du trenger ikke å like hverken opera eller fotball, men du må vite hvorfor du ikke liker det.

Derfor må alle som ønsker det, få oppleve kunst og kultur eller delta i frivillig arbeid eller idrett. Da kan vi snakke om en felles dannelse som er med på å myndiggjøre oss og styrke vår evne til kritisk tenkning, slik at vi kan ta frie, kvalifiserte valg som aktive medborgere. Mulighetene til det har aldri vært flere enn nå. Ny teknologi gjør kunst og kulturuttrykk tilgjengelig og senker terskelen for deltagelse.

Det handler om folk og fellesskap

I kulturmeldingen ønsker jeg å trekke de lange linjene for kulturpolitikken i en ny tid der kulturfeltet må spille en særlig rolle for å ta vare på de demokratiske verdiene som kjennetegner vårt samfunn.

Kunst og kultur kan være med på å utjevne forskjeller og forsterke demokratiet nedenfra, og kultur er avgjørende for å bygge et velfungerende samfunn. Det handler i bunn og grunn om folk og fellesskap. Enkeltmenneskets frihet består av reelle muligheter. Like muligheter skaper engasjement og drivkraft som gjør kunsten, kulturen, og dermed demokratiet, relevant for den enkelte.

