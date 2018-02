Kort sagt, torsdag 22. februar

Fullstendig galskap

«Gebyr for innfartsparkering er ikke tullete», er tittelen på et innlegg av Njål Arge i Aftenposten 19. februar. Nei, det stemmer, «tullete» er et for mildt uttrykk.

«Fullstendig galskap» er mer dekkende. Skal flere mennesker velge kollektive transportmidler, må selvsagt forholdene legges best mulig til rette for dette.

Gratis innfartsparkering er et godt virkemiddel vi trenger mer, ikke mindre av. Faller dette bort, vil flere kjøre bil hele veien, og det er jo overhodet ikke ønskelig.

Lars Henie Barstad, Nesodden

Lytt til kloke elevstemmer, Sanner!

Bendik Sæther Wessel skriver i Aftenposten at skolesystemet er utdatert. Endelig har vi debatt om karakterer, og Wessel fortjener bedre svar enn han får fra Jan Tore Sanner.

Karakterer kan ikke brukes for å lære mer. Elever lærer mer av å være bevisst egen læring og få tilbakemeldinger om hva som må til for å komme videre. Studier viser at når karakterer gis sammen med disse, vil de miste effekten. Det finnes ingen riktig måte å bruke karakterer.

Er Sanner selv trygg på hva karakterer er? Karakterer har først og fremst en sorteringsfunksjon, og den er kanskje mulig å erstatte? Vi er mange som har erfaringer med leksefri, prøvefri og karakterfri - og elevene lærer like mye og er mer motiverte!

Jeg håper Wessel fortsetter engasjementet! Han viser forståelse for skolesystemet og dets svakheter - og han har rett i at politikere kun skraper overflaten med symbolpolitikk. Fagfornyelsen bør bli en anledning til å se på karakterer, lekser og andre dinosaurer vi ikke husker hvorfor vi har. Og jeg håper Sanner i fremtiden vil lytte til viktige elevstemmer i stedet for å svare med synsing.

Camilla G. Hagevold assisterende rektor og skoleblogger

Smerter er vanskelig å forske på

Intet ville være bedre enn om gode forskere med gode forskningsprosjekter på muskel- og skjelettsykdommer i større grad når opp i konkurransen om forskningsmidler i Forskningsrådet. Når vi mottar få søknader om muskel- og skjelettsykdommer, og disse ikke når opp i konkurransen om penger, er det grunn til å tro at det forskes lite på feltet.

Jeg vil gjerne understreke at mitt svar til professor Kaare M Gautvik ikke handlet om symptomforskning, men om symptomet smerte, som bidrar vesentlig til sykdomsbyrden for dem som lider av muskel- og skjelettsykdommer. Det bidrar også til samfunnets store økonomiske byrde knyttet til disse sykdommene. Smerter er vanskelig å forske på. Det kan være én av flere årsaker til lite forskning innenfor muskel og skjelett.

Forskningsrådets midler til helseforskning utgjør drøyt ti prosent av pengene til helseforskning i Norge. Nåløyet for innvilgelse i Forskningsrådet er lite, kun 5–10 prosent av søknadene innvilges. En betydelig andel av midlene våre tildeles gjennom strategisk målrettede programmer hvor målet er å styrke forskningen på områder med stort kunnskapsbehov. Sterke forskningsmiljøer anbefales derfor å søke helseprogrammene våre, i tillegg til den åpne arenaen der de har søkt tidligere.

Jesper Simonsen

divisjonsdirektør for samfunn og helse, Forskningsrådet

Ulv er den minste trusselen for sau

Jeg ble overrasket over Aftenpostens artikkel om ulv 15. februar. Der fremstilles det som om ulv er det største problemet for beitenæringen, med 1849 ulvedrepte sau. Når Fylkesmannen gir erstatninger for ulvedrept sau, blir det lagt på ca. 70 prosent påslag på bekreftet ulvedrept sau for å unngå konflikt med beitenæringen (kilde: Fylkesmannen).

Det er nå en gang slik at ulv er den minste trusselen for norsk sau. Det største sviket mot norsk hvit sau er det fortsatt norsk beitenæring selv som står for. Rundt 100.000 sau/lam døde en helt unødvendig død i norsk utmark fordi ingen bryr seg med å ha tilsyn med dem. De forulykker av blant annet ryggvelt, fluelarver, drukning, jurbetennelse, flått osv. For en sau som dør på grunn av jurbetennelse, er det nok en større lidelse, enn å bli drept av ulv.

Et stort antall blir i tillegg aldri hentet ned fra fjellet og fryser ihjel, fordi ingen gidder å bry seg om hvor de er.

På de siste ti årene har antall ulv doblet seg, og antall sau på utmarksbeite har økt med 300.000 dyr. I samme tidsperiode. Tygg litt på dette tallet igjen, 100.000 dyr. Så går vi tilbake til antallet som blir erstattet som antatt ulvedrept: 1849.

Hvem er det virkelige problemet her? Er det ulven eller beitenæringen?

Steinar Austheim

Ta ansvar, Thon!

Den livlige og hyggelige kafeen Café Provence i Torggata i Oslo stenger 1. april dørene etter 16 år som en populær og kjær møteplass for mange i hovedstaden. Etter at Olav Thon skrudde husleien drastisk opp, ser eieren seg nødt til å pakke sammen.

Det er synd, for Provence er ikke en hvilken som helst kaffebar. Ikke bare får du god kaffe, byens bredeste utvalg av dagsaviser og et hyggelig ord fra servitøren. Blant kafégjestene veksler samtalene naturlig mellom norsk, arabisk, fransk, polsk og vietnamesisk. Provence har fått til det få klarer: å skape en særegen møteplass hvor ulike folk føler seg hjemme.

Oslo trenger steder som Provence, uavhengige av kjedekonsepter, drevet av lokale entreprenører. Kafeen er, i mylderet av hipsterbarer og kjedekonsepter som gradvis har tatt over Torggata, en av årsakene til at så mange liker dette området så godt. At Torggata er i endring, er et faktum. I prosessen presses de eldre aktørene ut.

Alle byutviklingsprosesser kan styres. Oslo kommune har valgt å gjøre dette gjennom «Levende Oslo» – et offentlig-privat samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en «levende, attraktiv og tilgjengelig bykjerne». I praksis gir Oslo kommune private eiendomsinvestorene mye makt til å bestemme hva slags byrom- og kultur vi får. Med denne makten følger ansvar.

Thon, som storeier i Torggata har du et samfunnsansvar, også lokalt. Du har mulighet til å bidra til å legge til rette for at Oslo sentrum er levende og variert. Bruk denne muligheten!

Kaja Borchgrevink

Nye bad i øst og vest

Det er stor mangel på bad i Oslo, og mange ønsker at kommunen bygger nytt bad vest og sør i Oslo. Badene er noen av de mest populære tilbudene vi har, og det har ikke vært bygget nytt siden Holmlia i 1983. Nå bygger vi nytt bad på Stovner, nytt Tøyenbad og nytt Manglerud bad. Vi har pusset opp Nordtvedt og Romsås, og nå utreder vi Holmlia. Og vi vurderer om vi kan få til nytt bad på Sogn.

Jeg skjønner at folk er utålmodige. Men jeg kan ikke ta ansvar for at det borgerlige byrådet ikke bygget bad eller la realiserbare planer om å bygge bad. Snarere lot de private bygge bad på Røa og solgte Bislet bad og Sagene bad. Det er ingen neglisjering av vestkanten i våre planer, jeg tror idrettslagene i vest kan fortelle at også de får nye kunstgressbaner og støtte til å bygge anlegg. Vi skal bruke nesten fem milliarder på idrettsanlegg de neste fire årene.

I år skal vi legge frem en ny idrettsbehovsplan. Forhåpentlig kommer vi et skritt nærmere nye bad både i vest og sør. Vi må få opp prosjekter som går an å gjennomføre. Det er nok av dem som snakker om luftslott.

Rina Mariann Hansen, idrettsbyråd (Ap), Oslo

Venezuelas grunnlov: Det som står og ikke står

I Aftenposten 16. februar skriver Dag Mork Ulnes: «valg kan etter landets grunnlov skje etter seks måneder for å gi partene tid til å forberede seg etc.». Dette står ikke i grunnloven eller valgloven. Ifølge den dominikanske presidenten Medina, deltager i dialogen, foreslo opposisjonen at valget skulle være 10. juni, mens regjeringen foreslo 8. mars. Partene ble, ifølge Medina, enige om 22. april.

Ulnes skriver at regjeringen bare vil tillate «.. tilstedeværelse av observatører som blir ledsaget rundt av representanter for valgrådet …» og at de ikke får tilgang til noe særlig. Regjeringens forslag er at to personer fra hver av partene leder valgprosessen, og at Generalsekretæren i FN deltar i delegasjonen av både ledsagere og observatører – med representasjon av dem som var med i dialogen. De har tilgang til alt, dette ble gjentatt av president Maduro 15. februar.

Leopoldo Lopez (Voluntad popular), er dømt til 13 års fengsel for å ha oppfordret til voldelige demonstrasjoner i 2014 der 43 mennesker ble drept. Ifølge § 227 i grunnloven kan du ikke stille til valg i fengsel.

Capriles (Primero Justicia), daværende Guvernør i delstaten Miranda, ble i tråd med § 287 i Grunnloven dømt av Riksrevisjonen for ikke å ha levert budsjett i 2013 og ulovlig inngått økonomiske avtaler med den polske og britiske ambassaden, samt inngått avtaler med private firmaer uten anbudsrunde. Dommen var å ikke være valgbar i 15 år.

Olaf Svorstøl Sierraalta, Norsk-Venezuelaner

Vi som liker Ex. phil!

I Aftenposten 12. februar skrev Mathias Opdal Weseth at det er på tide å avskaffe Ex. phil som obligatorisk emne ved norske universiteter og heller innføre det i tidligere utdanningsløp. Det er å feiltolke hensikten med Ex.phil. Ex. phil utforsker hvordan vår samtid og fordommer påvirker hvilke spørsmål vi stiller, og hvilke sosiopolitiske og epistemiske verdier vi legger til grunn når vi vurderer våre respektive fag. Alle studenter er tjent med å kunne reflektere rundt hvordan vi reflekterer.

Weseth spør hvorfor vi begrenser Ex. phil til universitetene. Universiteter har en særskilt samfunnsrolle, de skal fremme kritisk tenkning i fag. Å avskaffe Ex. phil ville vært en ekstrem reaksjon på at enkelte studenter kjeder seg under forelesningene. Ex. phil er en nødvendig del av overgangen til et universitet, med den samfunnsoppgaven universitetene har.

I dag er det lagt for mye vekt på at studenter skal vite hvem som har sagt hva. Kritisk diskusjon av ideene filosofene står for, heller enn av filosofene selv, burde stå i sentrum.

Marcus Lima, Nestleder, DKSF – Oslo Høyres Studenter