Kort sagt, fredag 16. november

Arnfinn Moland gjengir meg ikke presist i sin kronikk om Marte Michelets bok 13. november. Dette er hva jeg sa: «Jeg tror hun forbereder seg på ad hominem-angrep og brønnpissing fra faghistorikerne og okkupasjonshistoriker-miljøet. De kommer til å kritisere henne for at hun, som ikke er faghistoriker, begir seg inn på deres felt, og endrer narrativet.»

Senere i intervjuet med Dagbladet sa jeg: «Det jeg håper er at man ikke driver med brønnpissing, men forsøker å ta ballen og ikke mannen. En sunn meningsutveksling er ålreit. Dette området har det ikke blitt forsket mye på - og det som er gjort, er gjort i de seinere år. Så det er ikke tvil om at det er rom for dette.»

Jeg ønsker altså en sunn debatt velkommen. Det har vært visse forsøk på å diskreditere Michelet, men stort sett har det så langt vært ganske sivilisert. Jeg ønsker meg en debatt med innestemme. En samtale fri for profesjonskamp, en samtale der man blir klokere, en samtale der debattantene påpeker også egne feil.

Først i nyere tid er det norske Holocaust, forsøket på å tilintetgjøre alle jødiske nordmenn, blitt en del av norsk krigshistorie. Da Det Mosaiske Trossamfund i 1992 feiret 100-årsjubileum, var én setning om denne delen av historien alt man kunne finne på Hjemmefrontmuseet. Nå er vi kommet lenger. Det er all grunn til å fortsette å grave og stille kritiske spørsmål. Det gjør oss klokere. Jeg håper mange leser Michelets bok.

Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund

Jeg er skuffet over deg, Erna!

Kjære Erna Solberg. Jeg synes du til nå har vært svært dyktig som statsminister og ledet en god regjering. Men du ville vunnet på ikke å fri til Kristelig Folkeparti! Med det ødela du noe av det du har bygget opp. Hvis de stemmer deg ned i budsjettforhandlingene, så la dem gjøre det. La Jonas Gahr Støre prøve å danne regjering med KrF. Jeg tror ikke mange i Arbeiderpartiet er lystne på det, og det er ikke mange i Ap som kan se for seg Knut Arild Hareide som minister i en Ap-styrt regjering. Men hvis det blir et faktum, tror jeg det blir et vanskelig stortingsvalg for Ap om tre år. Da håper jeg du kan komme tilbake, Erna, uten å måtte fri til småpartiene.

Men hvis du rører ved abortloven, vil unge fra ulike partier svikte deg. Det er skremmende å se på alt KrF krever i de nye forhandlingene. De håper ikke på gjennomslag for sin politikk, de krever! Og det de krever, vil koste Norge dyrt. Og bortsette fra økte skatter og avgifter, hvor skal pengene hentes fra?

Folk som stemte på Høyre og Fremskrittspartiet ved siste valg, ønsket ikke KrF-politikk. Det har mange gitt uttrykk for etter mitt lille innlegg 1. november. De er ikke for at religion skal blandes inn i politikk.

Tove Steinbo, forfatter og foredragsholder, Oslo

Fjern ikke sykkelopplæringen

I Utdanningsdirektoratets forslag til ny læreplan i kroppsøving er trafikk- og sykkelopplæring tatt ut. Norges Automobil-Forbund (NAF) forventer det motsatte, at trafikkopplæringen skal styrkes. I over 50 år har NAF arrangert sykkelprøver i skolene. Det er noe av det mest givende og nyttige vi gjør. I vårt sykkelopplæringsprogram, «Sikker på sykkel», lærer barna å mestre sykkelen i ulike situasjoner. Dette gir barn som er tryggere og bedre forberedt til å ferdes trygt i trafikken.

Sykkelopplæring er i tråd med dagens kompetansemål. De sier at elevene skal lære å følge trafikkregler for fotgjengere og syklister innen fjerde trinn, praktisere trygg bruk av sykkel innen syvende trinn og gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker innen tiende trinn.

NAF blir derfor forbauset over at Utdanningsdirektoratet foreslår å ta dette ut fra læreplanen. Vi forventer at Utdanningsdirektoratet er kjent med visjonen om at ingen skal bli hardt skadet eller drept i trafikken og Stortingets tydelige vedtak om å styrke barnas kompetanse i trafikksikker adferd. NAF håper derfor dette er en glipp fra Utdanningsdirektoratet som blir rettet opp.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef, NAF

