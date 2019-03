Kjære Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund

Tusen takk for at dere sier ifra om helt uakseptabel språkbruk og holdninger i skolen! Takk også for at dere klatrer opp på skuldrene til de modige kvinnene som før dere har delt sine historier gjennom #metoo.

Det er sant som dere skriver, at dere ikke vokser opp i et likestilt samfunn. Jenter blir krenket og seksuelt trakassert daglig i landet vårt. Da må vi stille oss de vanskelige spørsmålene, og vi som voksne må tørre å ta de upopulære avgjørelsene. Hvor blir disse holdningene født og hva skal til for å endre det?

Savner desperat gode rollemodeller

Det er ikke sant at «gutter bare er sånn» – de har lært det et sted. En tid tilbake spurte jeg en stor gruppe gutter i 9. klasse om hvordan kvinner i pornofilmer reagerer når de blir utsatt for verbal eller fysisk vold? Deres umiddelbare svar var: «Slap me again» eller «call me a slut».

Jeg spurte også nylig en annen gruppe unge gutter om hva som var det gjeveste med «nudes». Deres svar var at dette ga en følelse av makt og var «runkemateriale». Det hender jeg uttaler dette i grupper med unge, både jenter og gutter. Jentene blir veldig ukomfortable og spør meg: «Er vi redusert til det?» og guttene ser ned.

Det er fortvilende at det mest sårbare i oss mennesker er det som er mest eksponert i dette skammens landskap på nett. Jeg tror og vet at gutter er mye bedre enn dette, men mange savner desperat gode rollemodeller.

4. og 5. klassinger deler porno

Det er ikke uvanlig at barn begynner å dele porno med hverandre fra 4. og 5. klasse.

Når vi vet at søkeord som Minecraft, Fortnite og Overwatch er populære søk på Pornhub, er det liten tvil om at gutter lærer destruktive holdninger en plass.

Pornografi blir en nådeløs læremester. Se, lære og iverksette. Porno lærer at jenter er objekter og «liker» både fysiske og verbale krenkelser.

Seksuelle krenkelser er en «motor»

I barneombudets rapport om seksuelle krenkelser Alle kjenner noen som har opplevd det, sier unge: «’Pul mora di eller søsteren di’, er noe vi kan si i spill. Men vi mener ikke noe med det»

Teksten dere har skrevet et godt eksempel på hvordan tillærte holdninger blir overført inn i den virkelige verden. Seksuelle krenkelser og krenkende språk er dessverre mye av «motoren» i den sømløse verden mellom spill, Youtube og sosiale medier.

Ex on the beach

Nå er vi snart i gang med en ny episode av søppelserien Ex on the beach som er populær blant 14-åringer. Det er varslet at serien er drøyere en sist, og vi kommer til å se utstrakt bruk av språket og holdningene dere beskriver.

Det er liten tvil om hvem det er som betaler en høy pris for at vi lar oss underholde av verdier som er i sterk konflikt med det samfunnet vi ønsker: Det er det dere som gjør.

8. mars

Jeg ønsker dere lykke til på Youngstorget 8. mars og på møtet med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Still ærlige og vanskelig spørsmål og krev svar som går helt til kjernen av problemet. Dere har krav på respekt og ærlige voksne som tar ansvar. For det er vi voksne som har ansvar for at dere kan være 14 år, med alt det innebærer, i en verden som dessverre frarøver dere mye frihet.

