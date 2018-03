Magne Akervold kommenterer mine innlegg i Aftenposten 12. mars og holder i det minste et saklig nivå. Men argumentene hans rekker ikke langt. Det er riktig at sentrale politikere har gitt kommunene stor frihet til å selv å bestemme over hytteutbyggingen. Som ordføreren i Flå bekreftet i avisen Hallingdølen: «Den viktigste årsaka til at det har vore så lite motstand mot gigantutbygginga av hytter ligg i nye og meir liberale signal frå regjeringa».

Det politiske spørsmålet – om det bør være rikspolitisk styring med utviklingen – var hovedpoenget i min første artikkel.

Flå var bare et eksempel på hvor galt det kan gå når lokale politikere med milliardærer i ryggen øyner store inntekter.

Urbanisering av natur

Jeg har ikke bedt om stans i hyttebyggingen. Det er omfanget og terrengvalget i Flå jeg har kritisert. Akervold er uryddig når han hevder jeg har kalt den aktuelle utbyggingen i Flå for å ødelegge «enorme naturområder». Hadde han lest mitt forrige innlegg nøye, ville han ha sett at uttrykket er brukt i en kommentar til arkitekt Haug, som hadde det nasjonale perspektiv for øyet. Hvis Flås eksempel skal følges av mange kommuner, vil nettopp enorme naturområder bli urbanisert – til glede for noen få og med store tap for fremtidige generasjoner.

Hva med hensyn til natur og økologi?

Utbyggingsområdet i Flå er et sammenhengende og nærmest urørt naturområde. Det blir meningsløst når Akervold ramser opp hvor stort utmarksareal Flå har. Da tar han med fjell- og landskapsvernområder, hvor hytter ikke skal bygges. Og bratte skoglier som er like uaktuelle. Turufjell-utbyggingen omfatter nærmere 14 kvadratkilometer, av Asplan Viak – kommunens konsulent – karakterisert som et «svært stort planområde».

Men hva med å moderere seg noe og ta mer hensyn til natur og økologi i planene? Man behøver ikke å gape fullt så høyt for å få i seg mat.

Akervold utbroderer de store, økonomiske fordelene kommunen vil ha av gigantutbyggingen. Ingen har betvilt det.

Akervold skriver også at utbyggingen skal skje over 40–50 år, men samtidig at markedet bestemmer utviklingen og etterspørselen er meget stor. Jeg er i liten tvil om at det er dette som bestemmer tempoet.

Hovedansvaret for denne mistrøstige utviklingen ligger hos de sentrale myndigheter. Som professor Olav Hjeljord skrev i Aftenposten 2. mars: «Ikke bare vår egen riksrevisjon, men også rapporten Mountain Watch i FNs miljøprogram for 2001 har gitt norske miljøvernmyndigheter kraftig kritikk for meningsløs nedbygging av natur og for å mangle oversikt over hva som skjer i ulike deler av landet».

Da er ballen hos rikspolitikerne. Hvem sparker først?