Gro Rugseth stiller i sitt innlegg «Er @Helsesista egentlig en helsetjeneste?» spørsmål om tildelingen av årets Tabupris (og andre priser) til @Helsesista. Rugseth mener digitale helsetjenester bør diskuteres og stiller seg skeptisk til @Helsesistas kommunikasjonsmetoder, stil og språk. Hun antyder at vi (og andre som har satt pris på @Helsesista) er blendet av hennes egenrapporterte suksess.

Rådet for psykisk helse deler hvert år ut Tabuprisen til en eller flere som bidrar til å bryte tabuer om psykisk helse. I år gikk denne til @Helsesista – Tale Maria Krohn Engvik. Det er styret til Rådet for psykisk helse som vedtar en vinner – basert på innkomne forslag fra medlemsorganisasjoner og enkeltmennesker.

Måten hun kommuniserer på

I begrunnelsen for året tabupristildeling står: «Tale Krohn Engvik har brutt tabuer på to hovedområder: Måten hun jobber på – ved å kommunisere med ungdommer gjennom en til nå utradisjonell kanal for helsetjenestene, og hvordan hun kommuniserer».

Når generalsekretær Tove Gundersen uttaler at «vi vet at @Helsesista når ut til mange som ellers ikke ville bedt om hjelp» er det nettopp fordi det er synlig gjennom kanalene Krohn Engvik benytter, og fordi vi selv har fått tilbakemeldinger om dette. At begrepet «mange» ikke er et konkret tall er mindre viktig for oss – det viktigste er de unge menneskene som faktisk har fått hjelp.

Helsetjeneste med større mangfold

Rådet for psykisk helse jobber for et samfunn med bedre psykisk helse for alle. Alle leser vi om ungdommers strev og utfordringer, og i vår organisasjon er vi opptatt av at vanlige opp- og nedturer i livet ikke skal sykeliggjøres. At unge mennesker som baler med spørsmål de ikke vil snakke med foreldre eller lærere om, har tilgang til en digital helsesøster som prater om akkurat dét en strever med – kan ikke vi se noe annet enn positivt på.

Vi håper nåværende helsefagstudenter ikke blir påvirket av Rugseths bekymring om «karikert ungdommelighet» på sosiale medier, men heller er opptatt av hvordan de med sin faglige bakgrunn og medmenneskelighet kan hjelpe dem som trenger det. At alle andre helsesøstre og – brødre fra nå av skal opptre på samme måte, tenker vi ikke er naturlig. Men at Helsesista representerer en del av en helsetjeneste med et større mangfold, er vi helt sikre på. Og det er i seg selv et #happymoment.

