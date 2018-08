Kort sagt, tirsdag 21. august

Hva er skandalen – sprikende karakterer eller ettergivende klagesensur?

To sensorer kan sette ulik karakter på en og samme eksamensbesvarelse i norsk i videregående skole (Aftenposten 18. august). Den endelige karakteren vil da bli fastsatt til et sted mellom de to karakterene, for eksempel 4 der sensorene har gitt karakteren 3 og 5. Noen studenter benytter seg av retten til å klage på karakteren, og mange av dem får medhold. Aftenposten viser bl.a. til seks kandidater med karakteren 4 eller 3, der de to sensorer hver for seg hadde gitt 3 og 5, 2 og 5 og 2 og 4, og som etter klagesensur endte opp med toppkarakteren 6.

Det burde ikke være en overraskelse at sensorer vurderer eksamensbesvarelser i norsk skriftlig (og andre fag med «større og rundere kompetansekrav») ulikt. Å vurdere innebærer bruk av skjønn. Snarere enn å kritisere sprik mellom to sensorers vurderinger, bør man sette spørsmålstegn ved klagevurderingen.

Det er lite troverdig at en eksamensbesvarelse som opprinnelig ble vurdert til 2 eller 3 skal gis toppkarakteren 6. Dette gir mistanke om at klagesensor er for ettergivende og «snill». En karakter ved ordinær sensur er ikke nødvendigvis «feil» når den endres ved fornyet vurdering. En karakter etter klage er ikke mer «riktig» eller «sann». Ofte antagelig tvert om.

Petter Gjersvik, professor, Universitetet i Oslo

Islamsk råd tar feil

I Aftenposten 9. august er Smaira Iqbal i Islamsk Råd Norge skuffet over Oslo Arbeiderpartis støtte til Ekeberg skoles vurdering i saken hvor en vikar som ikke fikk fornyet sitt arbeidsforhold på skolen fordi han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.

Iqbal begrunner det hele med at et parti som har mange velgere med minoritetsbakgrunn burde vise mer toleranse og forståelse i saken. Dette er et feilspor. Vi skal vise forståelse for andre, men vi skal også være klare på vår holdning og forventning til ansatte i skolen, uansett hva de stemmer og tror på.

For oss er det opplagt at en lærer i Oslo-skolen ikke kan velge hvem han vil hilse på etter kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. Problemet var ikke at han ikke vil håndhilse. Problemet var at han bare ville håndhilse på halvparten. Sånt kan han bestemme privat, men det går ikke på en skole.

Videre mener Iqbal at vår mening gir grobunn for negative holdninger mot muslimer. Jeg mener det er feil og jeg vil snu om på det. Når man aktivt velger å avvike fra slike enkle normer, så velger man indirekte å bygge opp under fordommene som mange muslimer sliter med. Det ødelegger for flertallet av muslimer som håndhilser på begge kjønn. Jeg er derfor glad for at fremtredende muslimer har gitt uttrykk for det samme som oss i denne saken.

Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti