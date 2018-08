Kort sagt, onsdag 15. august

Perspektivløst om Sandberg

Tidligere fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) Iran-ferie førte til kritiske kommentarer. Vi er mange som misliker sider ved flere land i Midtøsten. Iran har en gammel og levende kultur, og landet fungerer. Vi kan håpe på en positiv utvikling.

Når en norsk politiker reiser privat til dette landet, bør han takkes. At Sandberg ikke fulgte regelboken helt ut, noterer vi som en feil. Det fundamentale er at Iran er nøkkel til en mulig fredelig utvikling. Selv er jeg venstrepolitiker. Dette innlegget er ikke en støtte til Fremskrittspartiet, men til en som har tatt et skritt i en viktig sak.

Jakten på personer som gjør noe litt galt i politikken fører ikke til bedre politikere, men skremmer dem som vil gjøre noe positivt. Det er trist at Aftenposten skriver så perspektivløst. Ganske annerledes skriver Johan Brox på lederplass i Dag & Tid: «Då vonar me at statsministeren konkluderer med at ho, trass alt, har fått hjem ein minister som har utvidet kompetansen sin monaleg i ferien...»

Hans B. Butenschøn d.e, styremedlem i Enebakk Venstre

Idrett som opplevelsessirkus

Jeg er ikke av dem som egentlig følger EM i friidrett. Likevel har jeg sett litt. På fredagskvelden glemte jeg 1500-meterfinalen. Greit nok. Slikt kan oppleves i ettertid. Nettet byr på det. Men etter å ha sett innspurten lørdag formiddag, etter å ha lest om opplevelsen jeg gikk glipp av – ville jeg gjerne se resultatlisten. Enklere sagt enn gjort.

Nettavisene flommet over av stoff. Men ingen skrev om noe annet enn opplevelsen av sensasjon. Uttrykk som «helt sykt» – idrettens favoritt-munnhell for tiden – var strødd utover i artiklene. I tillegg kom analysene. Jeg ble sittende med mine spørsmål: Hvor fort løp han? Hvor langt var det ned til nr. 2? Hvordan gikk det med de andre norske? Hvor var resultatlisten? Jeg fant den iallfall ikke. Jeg måtte bli min egen journalist. Jeg kom raskt til nettsiden friidrett.no, derfra ble jeg ledet direkte til european-athletics.org. Endelig konkrete resultater.

Det er lenge siden Per Jorsett opplyste oss med sin sindige nøyaktighet. Og kanskje skal vi ikke tilbake dit. Men skal vi kun ha sirkuset?

Jan Storø, førstelektor, HiOA

Doble standarder innen kulturjournalistikken

Når kulturredaktør Sarah Sørheim begrunner at man ikke anmeldte Arctic Monkeys-konserten på Øya med at å trykke ferdige pressebilder ikke regnes som journalistikk, men PR, opererer Aftenposten med doble standarder. Det kort tid etter at avisen ble felt i PFU for å sammenblande markedsaktiviteter med journalistikk, i forbindelse med Omkampen, arrangert av Aftenposten. Bastant sies det: PR driver man ikke med.

Sørheims overhaling av fotoforbudet under konserten etterlater en viss bismak, når man ser på avisens omtale av egne arrangementer. Snart er det Nordiske seriedager, en festival som både er i regi av Aftenposten og hvor dens ansatte deltar som eksperter. Nylig trykket også avisen et intervju med festivalens hovedgjest, sammen med et foto merket HBO.

Håpet var at avisen hadde lært av PFU-dommen, men det anes at man heller ønsker å heve fanen enn å føre en anstendig journalistikk. Å adressere PR-aktørenes vilje til å styre kulturjournalistikken, er høyst berettiget. Men hvis ønsket er å drive journalistikk og ikke PR, må man først gå i seg selv, før man klager på et tullete fotoforbud.

Anders Narverud Moen, festivalleder, Fredrikstad Animation Festival

Hva er forskjellen på tips og korrupsjon?

Restauranteier Jan Vardøen mener at de som ikke gir 5–15 prosent i tips bør sitte hjemme i stua og drikke butikkøl. «Hvorfor kan man ikke bare godta at det er en uskreven regel og gi tips?» mener restauranteier Lars Ludvig Jacobsen. Jeg husker servitørenes og drosjesjåførenes kamp på 1970-tallet for å få slutt på lønn basert på almisser. De fikk kjempet gjennom en «lønn å leve av». Prisene steg over natten med 20 prosent, og vi kunne lese på kvitteringene, rett nok med liten skrift, «inklusive 20 % service». Det er altså ikke slik at vi har noe å lære av USA, der servitører har en fastlønn på 30–40 kroner pr. time og resten er basert på tips. Vi har hatt systemet med «almissebasert lønn» og fått et bedre.

Hadde det ikke vært befriende om vi kunne gi legen solid tips den dagen vi kommer inn med hjerteinfarkt. Selvsagt mot ekstra ytelser og utmerket service. «Jeg fortjener det mye mer enn lusa i nabosengen.» Eller, saksbehandleren hos bygningsetaten! Ja, mot et rimelig tips – 5–15 prosent av byggekostnadene – så ordnes byggetillatelse lynraskt uten byråkratisk snikksnakk. Kanskje restauranteierne hører til dem som ønsker at det første som møter dem i rettssalen er en dommer som stikker betalingsterminalen opp i nesen på dem med beskjed om å fylle inn totalbeløp og pinkode? Noen ville helt sikkert ha benyttet seg av muligheten til å få «en god service og dom» mot noen ekstra tusenlapper?

Dette heter korrupsjon! Jeg er takknemlig for et lovverk som setter stoppere for den som tilbyr og mottar slik «tips». Der er liten prinsipiell forskjell mellom tips og korrupsjon Jeg ser ingen grunn til at en drosjesjåfør eller servitør skal ha ekstra betalt for den jobben han/hun allerede har fått betalt for. Jeg er stolt over å være en «gjerrigknark» som ikke betaler tips, men som ønsker å bidra ved å betale for varer og tjenester til at alle som utfører et ærlig og samvittighetsfullt arbeid skal motta en lønn de kan leve av.

Ole Torrissen, «gjerrigknark uten folkeskikk»