Kort sagt, onsdag 1. august

Også dagens digitale vil med økt alder falle ut av samfunnet

Kjære Odd Begby Ditt innlegg i Aftenposten 29. juli setter ord på noe som berører og fortviler hundretusener som ikke lyttes til, eller for å si det rett ut, som ingen vil ta hensyn til. Dersom en ikke vil eller greier å ta del i det digitale Norge, er en «ute av samfunnet», slik du skriver.

Det er ikke manglende vilje, men fysiske, mentale eller økonomiske årsaker til tapet av retten til informasjon og service. Av dem som står utenfor, er de fleste eldre – innhentet av alderdom og med sviktende kognitive evner og syn og med hender som ikke greier taster.

Vi bør også huske at det er yngre medborgere som av samme årsaker ikke kan komme på nettet. Dessuten: Mange av dagens digitale vil med økt alder falle inn i gruppene som nevnt ovenfor.

Utenforskapet har store konsekvenser. Man får ikke tilgang til informasjon og service, som telefonnumre og adresser, åpningstider, buss og togtabeller. Du har bodd i utlandet i 24 år og er forståelig skuffet over servicen i vårt land nå. Den eksisterer nesten ikke om du ikke tar til takke med noen bokstaver på en skjerm eller lydbånd på telefon. Resten må du greie selv.

De svakeste har ikke protestert høyt nok, og digitalisering har vært prioritert politikk hos våre politikere.

Rigmor Skjolddal Rysst, Oslo

Kunnskap v.s. hat og religiøs frykt

Trond Engers artikkel i Aftenposten 29. juli beveger seg mot kjernen i ekstremisme. Han sier at både Koranen og Bibelen har andre ting på lager enn både nåde og barmhjertighet. Dette har gjennom alle tider blitt brukt av despoter til å manipulere folk til terror.

Han spør om Guds kjærlighet kan uttrykkes skjønnere enn verset «Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» Frykt kan utvikle seg til hat og er et dårlig utgangspunkt for et harmonisk liv.

I samme avis har Sarah Sørheim en kommentar om hat på nettet, uten å gå dypere inn i hvorfor hat oppstår og hvordan det kan reduseres. Freud definerer hat som: En personlig tilstand som ønsker å ødelegge kilden til følelsen av egen ulykkelighet.

Som skam og redsel kan hatet sitte dypt i oss. Redsel kan vi redusere med kunnskap. Vi tenker mer rasjonelt med opplæring. Derfor bør vi gjennom hele livet og i alle studieretninger lære om etiske dilemmaer for å leve best mulig sammen som mennesker istedenfor å tilfredsstille en gud.

Erik Ranheim, Kolbotn

Hvorfor hører vi bare om «de vanskeligste studiene»?

I Aftenposten 19. juli kunne vi lese nettsaken om Marie (22) som hadde jobbet beinhardt for å komme inn på landets vanskeligste studium i årets Samordna opptak, noe som er utrolig imponerende.

Men, hvorfor må det alltid handle om dem som har kommet inn på de mest konkurransepregede studiene? Hvorfor kan det ikke også handle om dem som kanskje ikke har kommet inn på ett av de mest populære studiene, men som har jobbet beinhardt for å komme inn på det studiet de selv ønsket?

Alle mennesker har sine styrker og svakheter. Noen er gode i matte, noen i kunst. Noen er faglig sterke, mens andre er mer praktisk anlagte. Vi har alle ulike forutsetninger for å lykkes, men det aller viktigste er at alle får studere det de selv ønsker og det de selv føler at passer for dem.

Samtidig som at juristene, legene og psykologene skal løftes opp og frem, så må vi også huske å gjøre dette for kunstnerne, samfunnsviterne og sykepleierne, som sitter med en uvurderlig kunnskap som samfunnet vårt også trenger. Her har vi alle et felles ansvar.

Marte Knudsen, Bergen