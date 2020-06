Avdelingsdirektør Bjørg Novang svarer i Aftenposten 9. juni på vårt innlegg om mangel på skoleplasser. Novang skriver at Utdanningsetaten (UDE) håper på en løsning for skøyenelevene før sommerferien. Vi forstår ikke hvordan dette er mulig innen knappe to uker. Skøyen FAU var i møte med UDE dagen før innlegget. Da hadde ikke etaten noen konkrete løsninger innen rekkevidde.

UDE jobber for paviljonger ved Skøyen skole. Det vil kreve involvering av mange parter, blant annet nedleggelse av en barnehage. Tempoet må dramatisk opp hvis dette skal kunne bli en løsning. Vi har hatt mange møter med UDE, men vi opplever minimal til ingen fremdrift. Løses saken før sommerferien, er det et mirakel.

Vi har derfor bedt om et møte med skolebyråden og direktør i UDE. Mange foreldre har innsett at ungdomsskoletilbudet i nærmiljøet vårt er i ferd med å rakne. I år søker nesten en fjerdedel av 7. trinn seg til andre skoler. Dette er unormalt høyt. Hele 13 prosent søker seg til private skoler! Det er uakseptabelt at private skoleplasser skal være en del av løsningen for skøyenelevene. Oslo er allerede en delt by.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter