Nå er det ute av skapet: Hverdagsrasismen i Norge er utbredt. Den siste uken har mange fått fortelle, i beste sendetid i riksmediene og avisenes kommentarfelt, om sine opplevelser. Representanter fra det offentlige Norge har erkjent problemet og behovet for å ta grep.

Det er et stort skritt i riktig retning!

Ble avfeid

Slik var det ikke da jeg vokste opp på 80- og 90-tallet. Beskrivelsen av nordmenn og det norske samfunnet som diskriminerende stemte ikke med vårt selvbilde som gode samaritaner med sterke demokratiske idealer.

Fortellinger om utestengelse fra arbeidsmarkedet og stigmatisering i skoleverket ble avfeid som overdrivelser. Teppet gikk ned hos mottageren. Avsenderen kom ikke videre med budskapet. Man definerte seg ut av fellesskapet bare ved å ta det opp.

Mange valgte derfor å la være, eller tok det bare opp blant likesinnede, blant dem som selv kjente seg igjen i opplevelsen.

I lang tid etter kvinnebevegelsens største tiår valgte mange kvinner på samme måte å la være å ta et oppgjør med den underliggende aksepten for seksuell trakassering. Nevnte man det, kunne det ofte bli avfeid som innbilning eller en overdrivelse.

#Metoo-kampanjen tok et endelig oppgjør med denne stilltiende aksepten. I kjølvannet av dette har arbeids- og organisasjonslivet gjennomgått en holdningsmessig revolusjon.

Vi må ha handlingsplaner

At brede lag i samfunnet åpent i dag kan erkjenne at hverdagsrasisme er et faktisk samfunnstrekk, ikke uheldige unntak, er et helt nødvendig skritt for å komme videre i kampen mot diskriminering.

Det neste skrittet blir handling. Det holder ikke lenger med gode intensjoner eller overgripende strategier. Vi må ha spesifikke, sektorvise handlingsplaner med oppfølgingsmekanismer, varslingsrutiner og en tidsplan.

Ungdommen har vist oss at de forventer det.