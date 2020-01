Kort sagt, fredag 3. januar

Antisemittisme og antisionisme er to forskjellige ting

Reidar Holtet påstår i sitt innlegg i Aftenposten 27. desember det motsatte av min overskrift. Antisemittisme er hat rettet mot jøder fordi de er jøder, så vi kan kritisere jøder uten å være antisemitter.

Sionismens mål var å etablere et legalt og sikkert hjemsted for jødene. Det finnes ingen norm som gjør at et folk har rett til en nasjonalstat. Samene er et folk, men det er ingen oppslutning om et «Sameland». Så antisemittisme og antisionisme er to forskjellige ting.

Reidar Holtets påstand er del av et antidemokratisk spill med mål at kritikk av Israel er antisemittisme. Sionismen brukes til å forsvare okkupasjon og etablering av nye bosetninger. Det skal fremdeles være lov å kritisere denne aggressive politikken.

Olav Vadstein, professor, NTNU

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter