Torsdag sist uke besluttet norske myndigheter å stenge alle skoler og barnehager i landet på grunn av koronapandemien. Jeg ble veldig spent.

Dette fordi jeg i 2012, som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og i samarbeid med Folkehelseinstituttet, jobbet med matematisk modellering av skolestenging under en influensapandemi. Jeg var også førsteforfatter på en artikkel som ble publisert om temaet.

Min interesse for saken kommer opprinnelig fra mine personlige opplevelser i 2003, da jeg var student ved Fudan University i Shanghai og Kina hadde sarsepidemi.

Det var gode gamle dager. I Kina bor alle universitetsstudenter i studenthjem på campus, og skolestenging betydde at ingen som da var på campus, fikk slippe ut, mens ingen som var utenfor, fikk komme inn.

Undervisningen ble kansellert, og studieprogramleders jobb ble å måle temperaturen på studentene hver dag og å kontrollere brudd på karantenen.

Vi fikk mye fritid

Det var rart, men vi følte oss egentlig ikke stresset. Dette fordi Shanghai, med en befolkning på 1,7 millioner, bare hadde åtte smittede, og informasjonen var veldig klart kommunisert. Fysisk mobilitet ble sterkt begrenset, men vi fikk mye fritid.

Jeg har aldri likt klasseromsundervisning uansett og gledet meg til å få lov å lese hva jeg hadde lyst til - når jeg ville. Mange vanlige Q & A-eksamener ble erstattet av rapportskriving, som jeg trives godt med.

Det var også en god tid for å teste kjærlighet.

Hvis en jente satt fast i karantene og kjæresten hennes var ute i frihet, kunne han være lojal, tålmodig og støttende? Sars var en god test på en ekteskapskandidat.

Sars ga internetteksplosjon

Før 2003 var internett ikke en viktig del av vårt liv. Med sarsutbruddet eksploderte antall internettbrukere og -timer. Universitetets elektroniske oppslagstavle ble en sentral for å dele meninger, nyheter, rykter og vitser.

Vi begynte å handle på internetthandelsplattformen Taobao, den kinesiske versjonen av Alibaba, som var ukjent før 2003.

Jeg trodde sars ville bli en en-gang-i-livet-opplevelse.

Men den kom tilbake igjen, bare mye verre denne gang. Antallet som er smittet av koronavirus i Kina, er til nå 15 ganger antallet sarsrammede, og stressnivået er gått til himmels.

Det største problemet er kjedsomhet

Mine foreldre, som bor i Shanghai, har sittet hjemme i karantene i mer enn 50 dager. De kommer seg bare ut av leiligheten for å hente dagligvarer bestilt på mobil og for å kaste søppel.

Selv om distansen bare er ca. 10 meter fra leilighetsbygningen, bruker de munnbind, hansker og beskyttelsesbriller. Bygningens heis blir desinfisert hver dag av borettslaget.

Takket være min erfaring fra sars, skjønner jeg at det største problemet med å sitte i karantene er kjedsomhet.

Så tidlig som i januar, da jeg tenkte at karanteneperioden ikke ville være kort, kjøpte jeg bøker, male- og treningsutstyr til dem på nettet. Jeg hjalp dem også med å sette mål for å lære nye ting via nettet og å gå ned i vekt.

Den italienske forfatteren Giovanni Boccaccio skrev Dekameronen under svartedauden, og Jack Ma gjorde selskapet Alibaba viden kjent under sarsepidemien.

Vi har ikke slike talenter, men livet vårt kan jo også være lærerikt og morsomt med koronakarantene. Karantene gir deg tid til å tenke uforstyrret og mer uavhengig, lære noe nytt, eller reflektere over noe i livet.