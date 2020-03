Det var den verste av tider, men også den beste.

Min bestefar var oberst i Hæren. Hver syttende mai dro han oss med til Trandumskogen, hvor de henrettet uskyldige under krigen. Hvert år fortalte han at han gjorde det samme med soldatene sine, for at de skulle forstå hva som menes med « ... også vi når det blir krevet».

Vi barna syntes det var litt slitsomt å måtte stå tidlig opp på en fridag for å høre de samme talene om heltemot. Etter hvert som vi ble eldre, forsøkte vi å opponere litt, men vi tolererte det stort sett. Han var kanskje litt sentimental, dessuten hadde han jo opplevd krigen.

Privat

De står i første linje

I forrige uke satte vi opp teststasjonen for ansatte ved sykehuset. Noen av oss tok turen innom dem som sto klare i smittevernutstyr og skulle ta prøvene. Vi skulle akkurat til å åpne dørene.

«Takk for innsatsen», sa jeg litt sånn halvhøyt. En av sykepleierne smilte og neide. Kanskje det bare var ment som en spøk. Men det gjorde inntrykk.

Samme dag gikk vi tilbake. Da var rengjøringspersonalet akkurat ferdig med sin del av jobben. Rommene var vasket så grundig de hadde fått til, og smittefrakkene var lagt i den signalgule boksen. I det vi kom inn, sto de og vasket hendene. De står i første linje, og de vet det.

Med fjellutstyr og to handlekurver

Dette var samme dag som statsministeren fortalte at hele nasjonen måtte belage seg på de største restriksjoner vi har sett i fredstid. På Kiwi så vi veltrente 60-åringer i fullt fjellutstyr med to handlekurver.

Men vi så også kjøpmannen vi er på hils med, fullt opptatt av å fylle igjen tomrommene i hyllene. Han hadde ikke tid til småprat den dagen. Men da jeg spurte om han var tom for brød og kjøttdeig, var han rask til å svare at det er mer enn nok igjen på lager. Også han står i første linje, og han vet det.

Det er bestemor vi beskytter nå

Bussene til jobb er nesten tomme nå. Det er adgangskontroll til sykehuset. Kongen taler til folket, og som alltid spisser vi ørene når autoriteter fra hele landet står frem og vil bli hørt.

Vel og bra det, men da min venn og kollega Ingrid poengterte at ingen skriver om hverdagsheltene, så jeg umiddelbart poenget.

For det er mange av dem nå, hverdagsheltene. De som nå står i første linje.

De som tar prøver av oss, vasker rommene på sykehuset, stabler i matvarehyllene og kjører bussene slik at vi som må på jobb, kommer oss på jobb.

Vi lærer noe om hverandre nå. Hvem som flykter, og hvem som blir.

Jeg ser for det aller meste dem som blir, og som stiller opp når det blir krevet. Vi skylder dem en takk, og selv om vi kanskje ikke er så gode til akkurat det, vi nordmenn, er det kanskje på sin plass. Å si takk. Til dem som nå står i første linje.

Min bestefar døde for lenge siden, men hjemme sitter bestemor. Det er henne vi beskytter nå.