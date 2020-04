Geir Kvarme, Trine Wiggen og Ola G. Furuseth kritiserer dei store teatera for å permittere kunstnarane når det no er umogeleg å spele teater.

Dei meiner det er feil, fordi kunstnarane er «den kreative kompetansen og navet i institusjonane». Vi som er teaterleiarar, skal ha lagt for mykje vekt på økonomi og for lite på samfunnsoppdraget.

Ned Alley / NTB scanpix

Dei ber kulturministeren gripe inn og ta leiarskap. Det same gjer Kunstnernettverket i eit innlegg der dei interessant nok omtalar Abid Q. Raja som «øverste sjef for kulturlivet».

Sjølvstyrte og uavhengige

Scenekunstinstitusjonane er sjølvstyrte og uavhengige. Til vanleg er denne fridommen sikra ved ein kombinasjon av eigne inntekter og offentleg støtte, gitt utan innblanding i drift eller kunstnarlege val.

Då koronakrisa førte til at billettinntektene fall bort, kunne det ha vore rasjonelt at Kulturdepartementet dekte heile eller delar av dette tapet. Det hadde gjort mindre vondt enn å sende eigne folk til Nav for ein periode.

Men fram til no har vi faktisk ikkje vore dei som trengde hjelp mest. Tusenvis av frittståande kunstnarar, arrangørar og oppdragstakarar kom fort i ein meir kritisk situasjon. Det var god kulturpolitikk å hjelpe dei først.

Vi treng ein risikogaranti

Så vil scenekunstinstitusjonane òg trenge meir hjelp. Vi må få eit lokalt tilpassa regelverk som snarast mogeleg lar oss opne igjen, med godt smittevern. Det er ikkje meining i at restaurantar kan ha ope mens det er forbode og straffbart å ta ein einaste publikummar inn i store teaterbygg.

Deretter vil alle vere avhengige av at Kulturdepartementet gjer det mogeleg å oppfylle samfunnsoppdraget vårt så godt vi kan. Vi treng ein risikogaranti.

Når dette ein dag er over, må teater og orkester ha ressursar til å gå vidare frå det kunstnarleg høge nivået vi var på før krisa trefte oss.

Det vi kan klare oss utan, er politisk konkurranse om å presse aktivitet over i eit digitalt format som er den fysiske scenekunsten framand. Det finst faktisk ei grense for kor mange facebookdelte videosnuttar frå heimekontor det er bruk for.

Samfunn i krise treng kunst!

Det Norske Teatret har i utgangspunktet god økonomi. Å gå vidare med fulle lønnskostnader i ei tid utan aktivitet, ville likevel vore uansvarleg. Ingen grip lett til permitteringar.

For å halde på kreativ kraft og kompetanse er våre tilsette, kunstnarar og alle andre, permitterte i 80, ikkje 100 prosent. Det er altså framleis kunstnarleg kraft i arbeid. Både på Nationaltheatret og Det Norske Teatret utgjer det omtrent 20 årsverk.

Samfunn i krise treng kunst! Derfor må vi kome i gong igjen så tidleg som mogeleg, endå vi ikkje veit heilt korleis i dag.

Det er som Furuseth, Wiggen og Kvarme seier: Kunstnarane si oppgåve er å reflektere og vere utolmodige i desse spørsmåla. Vi rundt dei skal etter beste evne forsøkje å sikre at det finst økonomisk og fysisk spelerom for det.