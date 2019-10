I slutten av september vant vi arkitektkonkurransen om det nye Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo, i konkurranse med 97 andre deltagere.

I et innlegg i Aftenposten 3. oktober skriver arkitekt Tor O. Austigard at bygget er fint, men at det ligger på feil sted og at prosjektet ikke er egnet for kombinasjonen av museumsdrift og yrende folkeliv.

Som arkitekter er vi glade for engasjement om hvordan byens offentlige steder skal utformes. Sukkerbiten er et område som er viktig for oss osloborgere.

Kulturhus og utearealer

Navnet Sukkerbiten kommer fra det hvite, kasselignede bygget som lenge lå på tomten ved Akerselvas utløp.

Etter at bygget ble revet, har det i en periode vært midlertidige bygg av ulik størrelse, plener, brygger, sirkustelt, enkel servering, konserter og andre populære arrangementer som skapte liv, på tomten. Dette har gjort halvøya til en viktig møteplass ved fjorden, en plass som mange er blitt glad i.

Sukkerbiten ble i 2014 regulert til kulturhus og utearealer for å sikre allmennhetens ferdsel til ett av de fineste stedene i Oslo.

Tro på å kombinere flere ting

Rett etter arkitektkonkurransen gikk vi ut til Sukkerbiten for å se på stedet enda en gang. Det var en deilig høstdag. Ikke sol, ikke vind og ikke regn, men akseptabel temperatur. En typisk høstdag i Oslo. Vi tittet ut på Sørenga og badestranden der. Det var helt tomt. Hvorfor? Jo, Oslos badesesong syntes å være over for de fleste. Den varte vel fra juni til august.

Vi har kjempelyst til å gjøre Sukkerbiten til et sted som trekker mennesker hele året. For å få til dette, tror vi på ideen om nettopp å kombinere flere ting på samme sted.

Kafé, museum, sjenerøse uteområder, amfi, brygge og park vil legge forholdene til rette for å tilbringe en dag ved sjøen, sommer som vinter.

Atelier Oslo

For å videreføre Sukkerbitens sjenerøse uteplass med spontane og uformelle aktiviteter, har vi gjort byggets fotavtrykk enda mindre enn det som ble enstemmig vedtatt av byrådet 2014, slik at det nå kun opptar en fjerdedel av tomten.

I tillegg utvider vi øya med et amfi som trapper seg ned mot sjøen, slik at alle kan komme helt ned til vannflaten. Her kan folk ta på seg bikini, fiske, sette seg ned med en venn ved vannet, legge til med kajakk eller lytte til en konsert på en flytende scene i vannet utenfor.

Hvorfor har vi så mye glass i selve bygget? Fordi man kan se inn på aktivitetene utenfra og ut på fjorden fra innsiden. I tillegg til husets utstillinger og aktiviteter kan man oppleve at høststormene pisker opp havet utenfor, se vintersnøen treffe isen eller drikke en kaffe etter et isbad.

Opprettholde livet

De som er opptatt av Oslos historie, vet at Akerselvas utløp var preget av et travelt brygge- og sjauemiljø. Vårt uhøytidelige trebygg er inspirert av dette. Enkle, fleksible og miljøvennlige konstruksjoner som en kontrast til resten av Bjørvikas polerte flater. Gjerne med grønne områder der det er mulig.

Vi gleder oss til å opprettholde livet på Sukkerbiten og tilby badstubadere, fotografielskere, trebåtentusiaster, padlere, solbadere, sultne og tørste, oss selv og resten av byen en sukkerbit av en lun og trivelig havn.