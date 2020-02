Norske firmaer selger såkalte skjønnhetspiller for millioner. Ofte er det influensere i sosiale medier som reklamerer for produktene. Men eksperter mener produktene ikke virker slik reklamen lover. Nei, man kan ikke spise piller for å få brun kropp og tykkere hår. Aftenposten skrev om dette 31. januar.

Aftenposten-saken gjorde at jeg ikke lenger ønsker å tie.

Jeg blir provosert, oppgitt, lei meg og skuffet. Hvorfor og hvordan har vi havnet her? Med «vi» mener jeg denne bransjen. En bransje full av påvirkere som tjener seg søkkrike på å reklamere for produkter som ikke lever opp til det som blir beskrevet på pakningen.

Overfladiske og kyniske

Hvordan kan så mange påvirkere med store navn, merkevarer og påvirkningskraft ta seg friheten å lure unge (ja, for dem som blir påvirket, er ofte unge) til å kjøpe produkter som ikke har dokumentert effekt? Er det fordi de ikke har nok kunnskap eller informasjon om produktene de reklamerer for? Eller er vi virkelig blitt så overfladiske og kyniske at vi er villige til å ofre vår egen samvittighet KUN for å tjene penger? Jeg skjønner ikke!

Nå er jeg lei. Jeg har fått nok!

Jeg er flere ganger blitt kontaktet av aktører som vil betale meg mot at jeg reklamerer for skjønnhetspiller. Hver gang blir jeg irritert, provosert – og fristet. Fristet på grunn av de store summene aktørene har vært villige til å betale, men irritert og provosert fordi jeg visste at produktene jeg måtte ha promotert, ikke virker. Jeg har hele livet hatt et anstrengt forhold til piller. Jeg var hun lille jenta som fikk i meg vitaminer gjennom frukt og grønt, og tranen min i væskeform. Det ble til slutt lett å takke nei til aktørenes tilbud.

Forvirrende budskap

Jeg har flere ganger tenkt at det kunne vært deilig å tjene en god slant på disse skjønnhetspillene, men samtidig har min selvrespekt, troverdighet overfor mine følgere og egen selvfølelse stått høyest.

Jeg blir forvirret når jeg ser jenter som hyller hårpiller, samtidig som de snakker åpent om hair extensions. De som promoterer fantastiske piller som skal gi dem plettfri hud, når de to dager tidligere legger ut bilder av hvor uren hud de har. Eller de som promoterer piller som gjør dem brune, når de likevel bruker både selvbruning og stikker på solarium.

Hvorfor vil så mange av mine kolleger i denne bransjen snakke varmt om disse pillene, når de tilsynelatende ikke engang tror på virkningene selv?

God samvittighet

Både påvirkere selv og de som følger dem, bør bruke sunn fornuft. Ta vare på huden din og håret ditt, fremfor å la deg forlede til å tro at en pille kan løse alle problemer.

Påvirkere har et ansvar for å sette seg grundig inn i produktene man promoterer. Det skylder vi følgerne våre. Bedre kunnskap gir også større troverdighet overfor forbrukerne og de som lar seg påvirke.

Selv sitter jeg her med en mindre full bankkonto, men rikdom i form av god samvittighet.

