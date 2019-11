Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten hamrer i kjent stil løs på «cruisegigantene» og masseturisme i Aftenposten 29. oktober. Skjeldams glansnummer er å snakke ned «cruisegigantene», samtidig som han fremsnakker sitt eget cruiseselskap Hurtigruten.

Hurtigruten er i dag eid av krevende britiske investeringsfond og trenger en sterk norsk profil som Skjeldam. Snart skal selskapet børsnoteres for å møte konkurransen fra norskeide Havila på den tradisjonsrike kystruten langs norskekysten.

At Skjeldams cruiseturister er så spesielle at de legger igjen fem ganger mer på land enn andre cruiseturisters ca. 860 kroner, og at Hurtigrutens lokale innkjøp er tigangen i forhold til vanlige cruiserederier, faller på sin egen urimelighet. Skjeldams lek med rapporter, tall og cruiseformer kan gi forskjellige utfall. Det vet enhver med litt kjennskap til statistikk og grunnlag for beregninger.

Minst like store investeringer

Skjeldam hevder at «næringen har gjemt seg bak krav om at politikerne skal ta grep og ansvar ... og har selv knapt løftet en finger». Dette er ikke riktig. Vi er forberedt på å koble oss til landstrøm når dette er tilgjengelig langs kysten. Neste år er det planlagt utslippsfrie innseilinger til havn med batterier produsert i Bergen og de første forsøk med brenselceller på cruiseskip.

Skjeldam skal ha honnør for sitt miljøengasjement, og at selskapet under hans ledelse har gjort betydelige investeringer for å dokumentere dette. Men vi er alle i samme båt og engasjementet og investeringene er minst like store i resten av cruisenæringen. Skjeldam hamrer videre at «vi i Hurtigruten satser milliarder på en utslippsfri fremtid uten tungolje mens cruisegigantene seiler i norske verdensarvfjorder med det skitneste, billigste og mest forurensende drivstoffet som finnes på tankene».

Benytter samme miljøteknologi

La meg minne om at Hurtigrutens skip også forurenser og benytter den samme miljøteknologien som store deler av cruisenæringen allerede benytter. Hurtigrutens fremdriftsløsninger på naturgass eller gassoljeblanding med biodiesel er gode hybridalternativer. Men litt ydmykhet hadde vært på sin plass, siden heller ikke disse løsningene er bærekraftige i et fremtidig nullutslippsscenario.

Skjeldam burde heie på alle løsninger som testes og ikke bruke tid på å snakke konkurrentene ned. Ingen har foreløpig funnet den endelige nullutslippsløsningen – vi er alle i samme båt. Verden blir ikke grønnere av grønnvasking.