Sosiale medier kokte etter at familien Abbasi ble satt på fly ut av Norge lørdag. Politikere i Trondheim protesterte, med unntak av Frp. Skoleelever toget i gatene, og lærere stilte seg uforstående. Regjeringen var taus.

Så kom de hjem. Afghanistan ville ikke ha dem.

Brutale angrep mot minoritet

Familien var flyktninger i Iran og flyktet derfra til Norge. Nå er de tilbake igjen, vi vet ikke hvor lenge.

At Afghanistan nektet de tre Abbasi-ungdommene innreise, er forståelig, sett i en kontekst som sjelden kommer klart frem i norsk offentlighet. Situasjonen for afghanske flyktninger i Iran er blitt drastisk forverret etter at USA sa opp atomavtalen og innførte sanksjoner. Arbeidsledigheten i Iran stiger bratt. Blant annet derfor ble 180.000 afghanere sendt hjem bare i mai måned, de fleste med tvang.

Mange av dem som gjennom de siste tiårene med krig har flyktet til Iran, tilhører hazarafolket. De fleste er også sjiamuslimer. IS og Taliban har rettet spesielt brutale angrep mot denne minoriteten, som kan se tilbake på en langt over hundre år mørk historie med forfølgelse og undertrykking.

Familien Abbasi er hazaraer. Om ikke ‘alt henger sammen med alt’, så er det mye mer som henger sammen enn norske myndigheter vil se.

Et nytt nivå

Når politiet i samråd med utlendingsmyndighetene ‘uttransporterer’ (les: deporterer) en bevisstløs mor, Atefa Rezaie, idet helsepersonell fant henne «fit for flight» (sitat fra politiets redegjørelse), det vil si transporterbar, har norsk behandling av flyktninger nådd et nytt nivå.

Vi snakker tross alt om et land som har levd med krig i førti år og har sett internasjonal ‘fredsinnsats’ mislykkes.

Adresseavisen

Et land Utenriksdepartementets reiseråd advarer kraftig mot. En hovedstad der USA-personell på grunn av sikkerheten bruker helikopter for å komme seg fra flyplassen til ambassaden.

En hovedstad der mine afghanske venner sier at det verste med å bo der, er at når de går hjemmefra om morgenen, frykter de at de ikke kommer helskinnet hjem igjen.

En hovedstad der både IS og Taliban representerer alvorlige, daglige trusler og for lengst har startet sin våroffensiv.

En hovedstad der familien, og særlig de tre unge, ikke har røtter.

Et land som nylig ble ‘kåret’ til det farligste i verden.

Ikke spesielt trygt

Jeg har selv besøkt Afghanistan en rekke ganger, senest i begynnelsen av mars i år. – Men da er det vel trygt, da, når du kan reise slik? Jeg hører argumentene for mitt indre øre. Nei, det er ikke spesielt trygt, men jeg og andre reportere og Afghanistanvenner har den fordelen at vi kan reise ut igjen, raskt.

Jeg har den fordelen at jeg – i motsetning til familien Abbasi – har venner jeg har kjent i lang tid som tar vare på meg når jeg er der. Ikke helt trygt, men en forholdsvis god beskyttelse.

Reiser som denne er kanskje verdt risken, for å dokumentere situasjonen for afghansk sivilbefolkning og for å vise afghanske venner som ennå kjemper for fred og menneskerettigheter at de ikke blir glemt.

Vi har plass

Dagen før denne siste deportasjonen meldte Dagsrevyen at det fantes 60.000 ledige jobber i Norge – i ulike sektorer. Vi har plass for asylsøkere som Abbasi-familien. Er alternativet fortsatt å dømme dem til et arbeidsledig liv i fryktens by, med 1400 kroner hver i lommen når moren blir «fit for flight» nok en gang?

Norge er det landet som deporterer flest asylsøkere fra Afghanistan – det farligste landet. 99 prosent av afghanske menn får avslag. Og Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Denne rangerte trivselen smaker beskt.