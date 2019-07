Kort sagt, tirsdag 2. juli

Ubeleste økonomer?

I spalten «På en søndag» 30. juni kommenterer Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, Versailles-traktaten, som ble inngått for hundre år siden. Kommentaren er betimelig. Lie har selvfølgelig rett i at denne traktaten banet veien for Hitlers naziregime og med det annen verdenskrig.

Lie siterer også med rette John Maynard Keynes’ bok om denne traktaten. Hans ros for alle Keynes’ historiske og litterære referanser er selvfølgelig på sin plass. Men så kom parentesen: «den var skrevet i en tid da økonomer leste bøker også skrevet av ikke-økonomer». Det kan ikke bety annet enn at Lie mener at dagens økonomer ikke leser slikt. Hvor i all verden har Lie det fra? Han viser i alle fall ikke til noen referanser, noe vi faktisk burde vente av en historieprofessor. Påstanden bare kastes ut som en klassisk bruk av hersketeknikk.

Med doktorgrad i økonomi fra MIT og en livslang akademisk karriere og praksis i faget, må jeg vel kunne fungere som et eksempel på en økonom. Og jeg kan fortelle Lie at jeg er en ivrig leser av all slags litteratur, alt fra generell skjønnlitteratur i ulike sjangere til hans eget fag. Og jeg er langt fra alene. Noen av de beste bokanbefalingene jeg har fått, har faktisk kommet fra økonomvenner. Og de bøkene har slett ikke dreid seg om økonomi, selv om de for all del har vært interessante å lese også for økonomer.

Litt mer generelt: Jeg blir forstemt over at en profilert person som Einar Lie faller for fristelsen til å sjikanere en hel faggruppe på denne måten, helt uten dokumentasjon. Det er usaklig, uvitenskapelig og sårende. Jeg venter bedre av en akademisk kollega.

Knut Anton Mork, professor, NTNU og Handelshøyskolen BI

Frihet fra konkurransepress

I Aftenposten 29. juli stiller skateboardpappa Steffen Sørum spørsmål knyttet til bestemmelsene om barneidrett, som gjelder for alle særforbund. Det er forståelig at disse kan virke fremmede for mange skatere. Brettsport handler jo for det store flertallet om å ha det gøy med venner! Samtidig, i møte med OL og enorm kommersiell interesse, er det viktigere enn noen gang å verne om nettopp leken.

Bestemmelsene om barneidrett handler ikke om å hindre unge skatere i å bli best, men om å ta vare på hele mennesket. De gjør at vi voksne, enten vi er foreldre, trenere eller arrangører, slipper å gjøre subjektive vurderinger av om barna er gode nok til å delta og om de er modne nok til å takle presset som følger med større konkurranser. Vi i Norge er heldige som kan ta slike helhetlige hensyn, fremfor de rent kommersielle og konkurransemessige.

Vi i Brettforbundet ønsker å ivareta gleden og alle unge skatere. Bestemmelsene om barneidrett gir oss frihet fra konkurransepress og sikrer at vi får frem alle talentene, ikke bare de som er best tidlig.

Ola Keul, president i Brettforbundet, og Joakim Wang, leder skateboardkomiteen i Brettforbundet

