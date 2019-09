Ifølge NRK bruker én av tre tiåringer Tiktok ukentlig. Dette er et sosialt medium der man deler korte videoklipp, og appen har over 800 millioner brukere. Jeg lever av sosiale medier, og jeg ønsker en debatt rundt en trend på TikTok jeg mener er problematisk – særlig for de yngste brukerne på sosiale medier.

Frem til for noen måneder siden brukte jeg hovedsakelig Instagram og Youtube, men så oppdaget jeg Tiktok og begynte å dele videoer der også. På kort tid har jeg fått nesten 40.000 følgere. Jeg ble vilt fascinert av appen. Flere av videoene mine er sett av over 300.000.

Jeg så også at det var flere andre nordmenn som er store på Tiktok. Mange er ikke kjent for noe annet fra før, og jeg syntes det var spennende at man kunne få den enorme rekkevidden bare ved å poste videoer.

Men så, litt tilfeldig, forsto jeg at flere av de norske tiktokerne driver med noe jeg reagerer sterkt på.

Pengene går rett i lommen på tiktokeren

På Tiktok kan man ha livesendinger hvor man filmer seg selv og svarer på meldinger fra fansen. Det var da jeg så på livesendingen til en av de andre norske tiktokerne, at jeg reagerte. Tiktok-brukeren ba følgerne om «panda» og «konsert» i bytte mot at hen la til følgeren på snapchat eller sa følgerens brukernavn høyt i livesendingen.

Jeg måtte google hva «panda» og «konsert» var, og det viser seg at dette er noe følgerne betaler for. Pengene går rett i lommen på tiktokeren som mottar dem.

Tiktok

Etter at jeg ble klar over dette, har jeg sett flere av innholdsskaperne arrangere livesendinger med titler som: Panda = sh (shout out, som betyr at tiktokeren sier navnet ditt høyt i løpet av chatten), Konsert = følger deg på snap. Det eneste innholdet i sendingen er å be om penger kamuflert som klistremerker.

Når livesendingen er over, er det ingen spor etter hva som har foregått. En av de norske tiktokerne la denne uken ut en video der personen sa følgende:

«Hei, og velkommen til konkurransetid! Denne konkurransen går ut på at jeg kommer til å ha live hver eneste dag frem til 16. september. Og det er om å gjøre å sende meg mest gifts. Det kan være pandaer, love bang, konserter. Jo bedre gifts, jo flere poeng får du, på en måte.

Skjermdump, Tiktok

Jeg teller streker, skriver opp brukernavn, og den som sender meg mest gifts, får en dag med meg hvor vi lager Tiktok-videoer, spiser på macern og bare hygger oss. Tag vennene dine for å bli med, og så håper jeg vi ses på liven min hver eneste dag fremover. Ha det bra!»

Sett av 23.700 personer

Videoen er i skrivende stund sett av 23.700 personer. Den har fått over 3000 likes og 344 kommentarer. De fleste av kommentarene er barn og unge som tagger vennene sine, men også noen som skriver at de ikke får lov til å gi gifts, ikke har råd til det eller sender gråteemoji fordi de ikke kan være med.

Jeg ønsker hverken å kritisere enkeltpersoner eller Tiktok. Jeg synes det er fantastisk at hvem som helst kan bygge seg en fanbase ved å lage morsomme, kreative eller lærerike videoer. Men jeg føler et ansvar for å løfte dette opp til debatt. Spesielt når publikum er så ungt som på Tiktok, er det viktig med bevisstgjøring rundt hva man ber om eller poster i sosiale medier.

