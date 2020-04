I A-magasinet 24. april er det en lang artikkel med utgangspunkt i justisminister Monica Mælands åpenhjertige omtale av sin egen ettervekst i blondt hår.

Det er ikke noe galt i det hun sier. Det er derimot mye galt i det journalisten skriver.

Privat

Jeg siterer: «Vi ble avslørt som falske blondiner og gråhårede damer og menn. Adjø, selvtillit – god dag, forfall.»

Naturlige aldringsprosesser

Jeg er 64 år, håret mitt er nesten hvitt. Det begynte å gråne da jeg var i slutten av 30-årene.

Det er merkelig at det skal kreve selvtillit å gå rundt med sin naturlige hårfarge.

Det er også sånn at de aller fleste eldre blir grå i håret. Det skal altså være et tegn på forfall at man ikke putter kjemikalier i håret for å skjule at det er grått.

Er ikke dette en form for forakt for naturlige aldringsprosesser?

Hva menes med forfall her?

Jeg aner aldersdiskriminering og kjenner blodtrykket stige.

Ikke modig

Men det blir verre! En kjendisfrisør mener dette er vår tids binders.

I krig er det sivilt mot å bruke symboler på samhold mot fienden når dette kan føre til represalier.

Det er ikke krig nå. Og hvorfor det skal sammenlignes med krigens uhygge å la være å gå til frisøren, er for meg umulig å forstå. Det viser mest av alt hvor kvalmende bortskjemte nordmenn er som kan komme på tanken.

Å la være å gå til (stengte) frisørsalonger er ikke modig. Det er å følge de reglene vi er pålagt å følge for å unngå å bli syke. Skjerpings!