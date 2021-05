Vi vet fortsatt ikke noe sikkert om opphavet til sars-cov-2

Irene Peroni Italiensk journalist bosatt i Norge

En arbeidsgruppe fra Verdens Helseorganisasjon dro i februar i år til Kina for å forsøke å finne ut mer om covid-19s opphav. De besøkte blant annet Wuhan Institute of Virology (bildet). Foto: REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Fortsatt på leting etter skjelldyret?

Mer enn ett år inn i pandemien, og mange store mutasjoner vekk fra den opprinnelige årsaken til denne krisen, vet vi fortsatt ikke noe sikkert om opphavet til sars-cov-2.

I slutten av mars 2020 ble verden fortalt av den daværende amerikanske presidenten Donald Trump at sars-cov-2 kunne ha vært en labfeil hos kineserne.

Noen dager senere hevdet USAs utenriksminister Mike Pompeo at det var enorme beviser for at utbruddet hadde sitt utspring i et kinesisk laboratorium.

De få forskerne som antydet at viruset kunne ha lekket fra et laboratorium, og at det kunne være resultatet av et såkalt gain of function-eksperiment (GoF), ble truet, mobbet eller latterliggjort. De har stort sett holdt en svært lav profil siden slutten av våren 2020.

Stemplet som «konspirasjonsteoretikere»

Gain of function-eksperimenter er i utgangspunktet rettet mot å optimalisere virus ved å manipulere dem. Det gjøres for å forutsi hvilke som kan utgjøre en trussel, og for å lære å bekjempe dem.

Wuhan Institute of Virology (WIV) er kjent for å utføre GoF-eksperimenter på flaggermusvirus. Til tross for det utelukket Verdens helseorganisasjon (WHO) og et stort antall høyprofilerte forskere kraftig og på et tidlig tidspunkt at instituttet kunne være involvert.

De som var skeptiske til at sars-cov-2 hadde utviklet seg naturlig og satte spørsmålstegn ved «pangolin-møter-flaggermus-på-markedet»-forklaringen, ble gjerne stemplet som «konspirasjonsteoretikere». Det skjedde uavhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner.

Fiskemarkedet som opphavssted til det første utbruddet ble senere utelukket: Det var nemlig blitt registrert flere tidligere tilfeller av covid-19 uten tilknytning til selve markedet.

Pangoliner er blitt mistenkt for å være koronavirusets smittekilde. Denne pangolinen er avbildet i Thailand. Foto: AP Photo/Sakchai Lalit

Ensomme stemmer

Den første og samtidig mest berømte figuren som talte for en lekkasje fra laboratoriet, var Luc Montagnier. Han er Frankrikes tidligere nobelprisvinner i fysiologi.

88 år gamle Montagnier er etter hvert blitt en høyst kontroversiell figur i sitt miljø. Han hevdet i april 2020 at viruset var blitt manipulert, muligens for å lage en vaksine mot hiv, og at dets RNA viste innlegg av hiv- og malaria-genomene.

Påstandene hans ble forkastet som oppspinn, men vakte oppsikt verden over.

Nikolai Petrovsky, professor ved Flinders University i Australia, jobbet i mai 2020 med en vaksinekandidat. På samme tidspunkt sa han til Sky News at viruset var «spesielt godt tilpasset til å binde seg til menneskeceller, og det var langt bedre enn dets evne til å binde cellene til andre dyrearter».

«Muligheten for utilsiktet lekkasje av viruset fra et laboratorium» kunne ikke utelukkes ennå, la han til.

I mai 2020 uttrykte også den tsjekkiske molekylærbiologen Soňa Peková sine bekymringer for at viruset kunne ha blitt manipulert. Det samme gjorde vaksineforskeren Birger Sørensen i Norge. Han mente den muligheten måtte utforskes grundig for ikke å lage potensielt farlige vaksiner.

«Naturlig opprinnelse»

Men hvor kom den urokkelige påstanden fra, om at viruset var 100 prosent naturlig?

Et brev som det medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte allerede 19. februar 2020, spilte en avgjørende rolle. Det var bare åtte dager etter at WHO kunngjorde at koronaviruset kunne utgjøre en større global trussel enn terrorisme.

Brevet var undertegnet av 27 toppeksperter til støtte for Kinas forskere og helsepersonell.

«Den raske, åpne og transparente delingen av data om dette utbruddet trues nå av rykter og feilinformasjon rundt dets opprinnelse», skrev forskerne.

«Vi står sammen for å fordømme på det sterkeste konspirasjonsteoriene som antyder at covid-19 ikke har en naturlig opprinnelse.»

Blant allmennheten var det knapt noen som visste at ideen om å publisere brevet i The Lancet hadde kommet fra Peter Daszak, britisk zoolog og president i en ikke-statlig organisasjon kalt EcoHealth Alliance.

Og enda færre visste at den New-York baserte organisasjonen, som har mottatt amerikansk offentlig finansiering for å støtte forskning rundt fremveksten og spredningen av nye sykdommer, hadde sterke bånd til kinesisk forskning på flaggermusvirus.

Finansiering av Kina

EcoHealth Alliance finansierer rundt 50 prosjekter over hele verden – inkludert prosjektet «Understanding the risk of bat coronavirus emergence». Dette prosjektet ble mellom 2014 og 2019 tildelt store summer fra National Institutes of Health (NIH), et amerikansk myndighetsorgan med ansvar for folkehelseforskning.

Opprinnelig dreide studiene seg mest om katalogisering av flaggermusvirus. Men de siste fasene av forskningen, rett før krisen brøt ut, involverte GoF-eksperimenter.

Som Daszak selv forklarte i et intervju i desember 2019: «(koronavirus) kan manipuleres ganske enkelt i laboratoriet: Piggproteinet bestemmer mye av det som skjer med koronavirusets zoonotiske risiko. Så du kan få sekvensen, og du kan bygge proteinet. Vi samarbeider med Ralph Baric ved UNC (University of Nord-Carolina, notatet mitt) for å gjøre dette.»

«Vi implanterer det (proteinet) i strukturen til et annet virus og gjør noe arbeid i laboratoriet slik at du kan bli mer prediktiv når du finner en (ny) sekvens», la han til.

Formålet var å lage en smart vaksine. Men pandemien startet bare noen få dager etter intervjuet, og finansieringen til Wuhan-laboratoriet ble senere trukket av den amerikanske regjeringen.

«Fetteren» til sars-cov-2

Kina-prosjektet som ble støttet av EcoHealth Alliance, hadde faktisk ført til sekvenseringen på Wuhan-laboratoriet i 2013 av RaTG13. Det er viruset som hittil er sars-cov-19s «nærmeste slektning» og deler 96,2 prosent av genomet med det.

Viruset var blitt samlet i Yunnan-provinsen, sør i Kina nær grensen til Laos, nesten 2000 km fra Wuhan, etter en dramatisk hendelse: En landsby hadde vært stedet for et utbrudd av en mystisk lungesykdom i 2012.

Seks gruvearbeidere som hadde gått inn i en lokal grotte for å rense den for flaggermusavføring, var blitt syke med alvorlige luftveisproblemer. Tre av dem døde senere.

Wuhan Institute of Virology fortsatte å samle koronavirus fra flaggermus i den hulen «en eller to ganger i året» mellom 2012 og 2015 og identifiserte nesten 300 koronavirus. Et av dem var RaTG13, først beskrevet i en publikasjon fra 2016.

Ideell forskergruppe

Hovedforfatteren av denne artikkelen var Zheng-Li Shi, også kjent som «bat-woman». Hun er verdens fremste ekspert på flaggermusvirus og direktør for Center for Emerging Infectious Diseases ved Wuhan Laboratory of Virology.

Det er bemerkelsesverdig at Daszak ikke bare ledet EcoHealth Alliance og dermed ga finansieringen. Han utførte også forskning på feltet sammen med Shi og var medforfatter i flere studier.

Det gjorde også Ralph Baric, professor i epidemiologi ved University of Nord-Carolina, som våren 2020 plutselig ble verdensberømt for å være oppfinneren til Remdesivir. Det er et legemiddel som opprinnelig ble utviklet mot ebola-viruset, men som i noen tid syntes å være det beste alternativet for å behandle covid-19.

Baric og Daszak samarbeidet også seg imellom. Mens sistnevnte forberedte brevet til The Lancet til støtte for de kinesiske forskerne, ønsket han i første omgang ikke at han eller EcoHealth Alliance skulle bli assosiert med selve uttalelsen.

Denne omstendigheten fremgår veldig tydelig av en etterforskning utført av den ideelle forskergruppen «US Right to Know».

Selv smittevernekspert Anthony Fauci åpner opp for at viruset kan ha blitt laget i et laboratorium

Brevet skulle «ikke kunne identifiseres som skrevet av en organisasjon eller person», skrev Daszak i en e-post. Han skrev også til Baric at navnene deres ikke skulle vises, slik at dette ikke skulle virke «mot sin hensikt».

Til slutt signerte Daszak brevet, selv om det ikke var som hovedforfatter. Baric gjorde ikke det.

Daszak skulle ende opp med å spille en enda mer avgjørende rolle senere i krisen. Til tross for den åpenbare interessekonflikten ble han plukket ut for å delta i Verdens Helseorganisasjons arbeidsgruppe som dro til Kina for å skape klarhet om covid-19s opphav.

Åpnet Pandoras eske

Nye elementer har kommet ut i de siste dagene: Tre forskere ved laboratoriet i Wuhan skal ha søkt sykehusbehandling allerede i november 2019, ifølge amerikanske etterretningstjenester.

Selv smittevernekspert Anthony Fauci åpner opp for at viruset kan ha blitt laget i et laboratorium.

Pandoras eske er nå åpen, og spennende tider er i vente.