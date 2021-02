Vi antar at også de eldste skal ha god effekt av vår vaksine

Andreas Heddini Medisinsk sjef, Astra Zeneca Norden

Kristin Løseth Medisinsk sjef, Astra Zeneca Norge

8. feb. 2021 18:00 Sist oppdatert 30 minutter siden

Vi erkjenner at dataene fra våre studier ikke har vært enkle å tolke. Relativt snart kommer nye data fra en stor studie i USA, skriver innleggsforfatterne. Foto: Frank Augstein/AP/NTB

La det være helt klart: Vi er også svært frustrerte over at den innledende produksjonen ikke har vært like effektiv som vi hadde håpet på.

Hallvard Theodor Skullerud skriver i Aftenposten 4. februar at han savner åpenhet om Astra Zeneca-vaksinen.

La det være helt klart: Vi er også svært frustrerte over at den innledende produksjonen ikke har vært like effektiv som vi hadde håpet på. Som mange eksperter i Norge også har påpekt, er det en komplisert prosess å produsere vaksinen. Totalt tar dette tre–fire måneder.

Hovedutfordringen har vært å få høstet nok vaksinekomponenter (ferdige ChAdOx1-Cov2-viruspartikler). Vi gjør alt vi kan for å forbedre dette og antar at vi snart kommer til å se fremskritt.

Vi erkjenner at dataene fra våre studier ikke har vært helt enkle å tolke.

Ulike tall for effekt har vært rapportert, alt fra cirka 60 prosent effekt til 90 prosent effekt, basert på hvilken populasjon som er inkludert i analysene.

Konservativt anslag

De europeiske legemiddelmyndighetene har i sin godkjenning valgt et konservativt anslag. Kun de som fikk to hele doser og dessuten den andre dosen 4–12 uker etter den første, ble tatt med i analysen. Da ble den rapporterte effekten cirka 60 prosent.

Vi har hatt ulike effekttall for ulike doseringer og doseringsintervall. Vi er nå trygge på at et lengre doseintervall gir den beste effekten. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at den andre dosen gis mot slutten av doseintervallet (vente 9–12 uker før man får dose 2).

I studiene gir vaksinen full beskyttelse mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død 22 dager etter første dose.

Når det gjelder smittespredning, så har det nettopp kommet en preprintartikkel (en versjon av en vitenskapelig artikkel som ikke har gjennomgått omfattende fagfellevurdering, red.anm.) i Lancet som ser på de første dataene vedrørende effekten på smittespredning. Det er lovende data.

Gode data

Man har sett på PCR-positive (smittede) uansett symptomer, og i den preliminære analysen antas en effekt på spredning opp til 67 prosent.

Legemiddelmyndighetene i Europa og Norge har godkjent vaksinen til alle personer over 18 år. Deretter har ulike land valgt å lage en foreløpig aldersbegrensning oppad i sine vaksinasjonsanbefalinger, og Norge har valgt en øvre grense på 65 år.

Våre studier startet først av alle vaksinestudier, og de startet med gruppen 18–55 år av et føre var-prinsipp. Studiene ble så utvidet til 65 år og deretter til enda eldre personer. Det vil si at de aller eldste har vært for kort tid i studiene til at vi pr. i dag kan beregne en klinisk effekt. Når det er sagt, så har vi gode data på at immunforsvaret reagerer likt hos de eldste som de yngre.

Hindrer alvorlig sykdom og død

Vi antar at også de eldste skal ha god effekt av vår vaksine. Relativt snart kommer nye data fra en stor studie i USA.

I denne studien inngår mellom 30.000 og 40.000 personer. Rundt 25 prosent av deltagerne er over 65 år.

FHI er tydelig på at Astra Zeneca-vaksinen er en god vaksine. Den gir god beskyttelse etter første dose, og beskyttelsen av første dose vedvarer i minst 12 uker. Derfor mener vi det er fornuftig å gi andre dose sent i det godkjente intervallet.

Vi har hele tiden søkt å publisere data så fort disse har vært tilgjengelige, og vi har forsøkt å være så transparente som mulig når det gjelder å forklare disse. Men vi mener det viktigste effektmålet av dem alle er at vaksinen i studiene har hindret folk fra å bli alvorlig syke, fra å havne på sykehus og fra å dø.