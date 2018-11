Den siste tiden har det vært stort fokus på netthets og uverdig omtale av andre på sosiale medier. Dette er et tilbakevendende tema som med jevne mellomrom dukker opp, oftest i forbindelse med at navngitte personer er blitt hengt ut, hetset eller latterliggjort av andre.

Tilsvarende opplever elever i norsk skole hver eneste dag å bli mobbet på nett. Hvis alle er enige om at vi ikke ønsker å ha det sånn, hvorfor klarer vi ikke å gjøre noe mer med det?

Foreldre er rollemodeller

Det settes inn store ressurser mot mobbing i skolen. Lovendringen som kom i fjor, er tydelig på at forhold som skjer utenfor skoletid som påvirker elevens psykososiale miljø, er skolens ansvar. Nettmobbing inngår i dette.

Foreldrene har samtidig et særskilt viktig ansvar for å være gode oppdragere på nett, også gjennom å gå foran som positive rollemodeller og vise hva som er akseptabel adferd. Like fullt må alle vi andre være oss bevisst det ansvaret vi har for å forsterke, heller enn sabotere for, den digitale oppdragelsen.

Barn og unge eksisterer ikke i et vakuum. De får med seg det som skjer rundt dem, og de ser hva som er akseptert av tilskuerne. Både den åpenlyse trakasseringen av andre, men også de mer subtile formene for latterliggjøring, sjikane og uthenging av enkeltpersoner, som har fått større og større plass de senere årene.

Trakassering kamuflert som humor

Å kamuflere dårlig oppførsel gjennom humor, «velmente råd» eller hevn er like ugreit som annen form for trakassering. Idet man begynner å forsvare en negativ handling, fjerner man seg automatisk fra normen og trer inn i et demoraliserende landskap. Nettopp slik er det ofte de unge selv forsvarer seg når de blir konfrontert med uakseptable handlinger på nettet. «Vi kødda jo bare.» «Hun begynte.»

De som hetser eller henger ut en Frp-politiker i sosiale medier, bidrar med andre ord like mye til å opprettholde kulturen for netthets som de som latterliggjør MDG-politikere.

Selvfølgelig forventer vi at maktpersoner går foran som gode og verdige eksempler. Men å legitimere dårlig oppførsel mot enkeltpersoner som humor eller hevn er destruktivt, og nøyaktig det barna plukker opp som godtatte normer.

Om vi ikke tar felles grep og blir enige om en standard for hvordan vi omtaler hverandre på nettet, også når vi er uenige, står barn og unge igjen som de største taperne.

Uenige uten hets

Spiralen fortsetter videre inn i neste generasjon. Skal vi få til å endre noe, må vi kollektivt flytte normer. Vi må øve på å være uenige uten å ty til hets, latterliggjøring, trakassering eller nedlatende opptreden overfor andre. Og vi må ansvarliggjøre eierne av kommentarfelt, diskusjonsfora, apper og andre plattformer til å risikovurdere for netthets og ha en effektiv plan for å håndtere det når det skjer, og selvfølgelig være i forkant og forebygge ved å være tydelig på hva som anses som anstendig oppførsel av brukerne.

Vi bestemmer i dag hvordan fremtidens brukere av nettet forholder seg til hverandre. Det er et ansvar vi alle må ta på dypeste alvor, uansett hvem vi er, og enten vi vil eller ei.

