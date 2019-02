Kort sagt, onsdag 20. februar

Ødeleggende vindkraft på Finnskogen

Motstanden øker mot vindkraftutbygging i Kjølberget i Våler. Finnskogen strekker seg fra Eidskog i sør til Trysil i nord og har en unik atmosfære og verneverdig historie. Mye av den unike følelsen av villmark forsvinner om man ser blinkende lys i horisonten eller hører sus fra enorme vingeblader. Veibygging vil gjøre det enklere å komme frem med motoriserte kjøretøy og rasere urskog.

Våler kommune vil få om lag 1 million i inntekt per år i eiendomsskatt. Det er lite når man risikerer rasering av verneverdige områder. Utbyggingen av vindkraft på Raskiftet på grensen mellom Trysil, Elverum og Åmot viser hvordan det vil se ut i praksis.

Turisme er en sterkt voksende næring. Det jobbes med planer om å få inn området på UNESCOs verdensarvliste. En vindmøllepark langs Finnskogleden vil dele området i to og ødelegge for slike planer.

Skog er en fornybar ressurs som må utnyttes. Vindkraft må kun bygges på steder der det ikke raserer urørte unike områder. Kan det bygges mindre anlegg? Kan solcelleanlegg på tak være en løsning?

Roger Roll Gulbrandsen, Elverum

Forslag til 5 sexistiske generaliseringer om menn

I Aftenpostens teateranmeldelse av «Fruen fra Havet» skriver journalisten følgende setning: «Jeg vedder en tier på at den sykelige wannabe-kunstneren Lyngstrand ville lest Jordan Peterson hadde han levd i dag». Dagen før har avisen et helt bilag tilegnet hvordan det står til med menn og gutter i Norge.

Som en av de intervjuede hevder, er det ofte greit å rakke ned på menn og den kulturen menn representerer. Journalisten, gjennom sin sammenligning, setter nok en gang undergangstonen for hvordan denne holdningen forholder seg til alt som er pro-mannlig.

Her er forslag til 5 sexistiske generaliseringer som journalisten kan benytte seg av skulle han foreta en like duperende tolkning av en kvinnelig karakter med utgangspunkt i feministiske forbilder:

1. Sykelig, kvasi-akademisk kvinne leser Simone Beauvoir.

2. Krenkelsessyk kvinne kaster bort tiden sin med å lese feministboken The Power.

3. Sykelig kulturkjerring som ikke har skjønt at Virginia Woolfs Et eget rom tilhører den umodne pikelitteraturen.

4. Kvinnelig sinnafeminist koser seg med Anne Bitschs seneste bok.

5. Den sykelige feministen lar seg villede av Margaret Atwoods dystopier.

Innafor? Jeg synes ikke det. Så hvorfor er sexisme greit når det er menn det er snakk om? Anmelderens tekst er bare et nylig eksempel i et hav av slike nedlatende kommentarer om fenomener som søker å ivareta menn og deres erfaringer.

Eric R. Magnusson, lektor og manusforfatter