Etter noen tilsynelatende rolige dager på Jeløya for Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre har Norge fått ny regjering. Da regjeringsplattformen ble lagt frem, ble det sagt at integrering skulle være en av Regjeringens hovedsatsinger. Nå skal det jobbes for å inkludere flere flyktninger og innvandrere inn i arbeidslivet, slik at flere kan bli bidragsytere.

Men la oss nå se på hvordan en regjering som er hvitere enn snøkaoset på Østlandet den siste tiden, skal fokusere på integrering.

Det er kritikkverdig

Med vage formuleringer og et blendahvitt lag har nå Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Erna Solberg (H) erklært krig for integrering. Den gjengen som ikke greide å gi en eneste av de 20 statsrådspostene til en person med innvandrerbakgrunn.

Det er kritikkverdig. Hva kan være grunnen? Er det ikke noen aktuelle kandidater? Er det ingen politikere med innvandrerbakgrunn i disse tre partiene som kan ha rollen som statsråd?

En litt tæn Siv Jensen

Om man skulle trodd noen av regjeringens egne medlemmer, er jo Norge nærmest oversvømt av innvandrere. Det virker som at Fremskrittspartiet virkelig mente alvor da de i valgkampen sa at de skulle beskytte oss mot dette, i hvert fall nok til at ikke en eneste nordmann med innvandrerbakgrunn slapp forbi den godt voktede døren deres og inn i statsråd.

Og nei, dette er på ingen måte et rungende ja til å ha Abid Raja inn i regjeringen, men heller en bemerkelse på mangelen av noen med mørkere hud enn en litt tæn Siv Jensen.

Fordel å kunne kjenne seg igjen

Det er faktisk en fordel at en regjering innehar den kompetansen en nordmann med innvandrerbakgrunn har når de skal integrere flere. Det er en fordel at noen i Regjeringen kan kjenne seg igjen i den situasjonen som mange av dem som skal integreres, føler på.

Dessverre fant ikke Frp, Venstre og Høyre plass til noen med innvandrerbakgrunn i Regjeringen, og det er trist og et tap for integreringsarbeidet.

