Kort sagt, torsdag 15. november

Brist i maritime kunnskaper

I sin dekning av skandalen på Vestlandet der en fregatt og et tankskip kolliderte, røper Aftenposten (og/eller avisens kilder NTB, Sysla og TV 2) igjen at det i sjøfartsnasjonen Norge skorter på kunnskap om skip og maritime begreper. I en faktaboks 13. november opplyser avisen at tankskipet Sola TS var fullastet med 60 000 råolje. Det tyder på at man ikke har klart å få med seg at bruttotonnasje er noe helt annet enn et mål for lasteevne.

Bruttotonnasje har i det hele tatt intet med vekt å gjøre. Det er et mål for skipets volum og hvor 1 B = 100 kubikkfot eller 2,83 kubikkmeter. Et skips lasteevne måles i tonn og kalles gjerne dødvekttonnasje. På nettet kan man lese at Sola TS var lastet med 625 000 fat råolje da skipet forlot Stureterminalen. Det skulle tilsvare bortimot 80 000 tonn, altså en del mer enn de 60 000 tonn Aftenposten opererer med.

Likevel var skipet langt fra fullastet, for Sola TS har en dødvekttonnasje på ca. 113 000 tonn. At skipet ikke var fullastet, går også tydelig frem av bilder vist i mediene, hvor man ser at det er et godt stykke igjen fra sjøen og opp til maksimal lastevannlinje.

Gunnar Bernhoft Mathisen, sivilingeniør

Bruk innestemme

Arnfinn Moland gjengir meg ikke presist i sin kronikk om Marte Michelets bok 13. november. Dette er hva jeg sa: «Jeg tror hun forbereder seg på ad hominem-angrep og brønnpissing fra faghistorikerne og okkupasjonshistoriker-miljøet. De kommer til å kritisere henne for at hun, som ikke er faghistoriker, begir seg inn på deres felt, og endrer narrativet.»

Senere i intervjuet med Dagbladet sa jeg: «Det jeg håper er at man ikke driver med brønnpissing, men forsøker å ta ballen og ikke mannen. En sunn meningsutveksling er ålreit. Dette området har det ikke blitt forsket mye på - og det som er gjort, er gjort i de seinere år. Så det er ikke tvil om at det er rom for dette.»

Jeg ønsker altså en sunn debatt velkommen. Det har vært visse forsøk på å diskreditere Michelet, men stort sett har det så langt vært ganske sivilisert. Jeg ønsker meg en debatt med innestemme. En samtale fri for profesjonskamp, en samtale der man blir klokere, en samtale der debattantene påpeker også egne feil.

Først i nyere tid er det norske Holocaust, forsøket på å tilintetgjøre alle jødiske nordmenn, blitt en del av norsk krigshistorie. Da Det Mosaiske Trossamfund i 1992 feiret 100-årsjubileum, var én setning om denne delen av historien alt man kunne finne på Hjemmefrontmuseet. Nå er vi kommet lenger. Det er all grunn til å fortsette å grave og stille kritiske spørsmål. Det gjør oss klokere. Jeg håper mange leser Michelets bok.

Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.