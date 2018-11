Stedet er gruvene i Syd-Varanger. Til den lille bygda er det kommet folk langveisfra. Ikke bare har de erfaring med å ta malm ut av fjell, men mange har også drevet med organisasjonsarbeid. De tøffeste har farlige ideer som fagorganisering, tariffavtaler og kanskje til og med sosialisme.

I 1915 har imidlertid ledelsen fått nok av både lønnskrav og stadig masing om at utstyr til arbeidet må lånes ut kostnadsfritt til arbeiderne. Løsningen er å gi brysomme tillitsvalgte sparken. De ansatte tar naturligvis til motmæle. De skriver blant annet i lokalavisen at de frykter dette kan føre til foreningens «absolutte oppløsning».

Bekymringen er ikke grunnløs. Grepet viser seg å være grusomt effektivt.

Tett mellom skrekkhistoriene

Å gå løs på det organiserte arbeidslivet på denne måten burde selvsagt være noe som hører fortiden til. Dessverre tyder mye på at det langt fra er tilfelle.

Tidligere i år ba jeg Norstat spørre folk om deres forhold til fagorganisering. Resultatet var nedslående. En av ti oppga at de var redde for at fagorganisering kunne få negative konsekvenser for jobben.

Om man lurer på hvordan dette ser ut i praksis, kan jeg anbefale en prat med noen av dem som jobber i fagbevegelsens førstelinjer. Det er tett mellom skrekkhistoriene, men de har til felles at de involverte aldri vil tørre å stå frem. Prisen er for høy. Faktisk såpass høy at flere LO-forbund jeg har vært i kontakt med bekrefter at de i en del tilfeller er nødt til å hemmeligholde fagforeningsmedlemskap for arbeidsgivere.

Noen episoder av åpenbar fagforeningsknusing når allikevel frem til mediene. Som når Elkjøp legger ned driften for å kvitte seg med fagorganiserte. Eller fiskebedriften Norse Production legger ned kort tid etter at de ansatte endelig har fått på plass tariffavtale og starter opp igjen, uten en eneste av de fagorganiserte arbeidstagerne.

Godt forslag fra Rødt

Venstresiden har lenge vært for naive ovenfor fagforeningsknusingen som foregår i deler av norsk arbeidsliv. Det er på tide å skjønne at det ikke holder å appellere til arbeidsgiveres anstendighet for å snu utviklingen. Ikke fordi det ikke finnes anstendige arbeidsgivere, men for at de uanstendige ikke skal få diktere spillereglene.

Nå har partiet Rødt fremmet et forslag venstresiden bør samle seg rundt. Kort sagt innebærer det å sette ned et lovutvalg som skal se på hvordan en kan hindre arbeidsgivere i å spekulere med mer eller mindre smart organisering for å slippe unna brysomme tillitsvalgte.

I et arbeidsmarked som blir stadig tøffere i bunnen, er politikerne nødt til å se på hvordan lovverket kan brukes for å jevne ut maktforskjeller.

Forslaget til Bjørnar Moxnes er en godt start. Det kan gi en dypere innsikt i omfanget av fagforeningsknusing og forhåpentligvis også noen gode løsninger. Så får man heller akseptere at akkurat denne gangen kommer forslaget fra et kommunistisk parti.

