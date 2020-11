Kort sagt, tirsdag 10. november

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Millionstøtte til Kurt Nilsen-konserter. Koronakommentar. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Millioner til Kurt. Eller?

Det er ikke Kurt Nilsen som kommer hjem med 13,2 millioner kroner, Aftenposten. Leie av Grieghallen eller Oslo Spektrum koster, gjør det ikke? Pluss de andre stedene, med 26 konserter i alt. Forsvinner slike regnestykker?

Turneen har utgifter til lyd, lys, teknikere, sjåfører, kost og losji, og management. Et fast maskineri på 17 personer, med rundt 500 personer som er med på å gjennomføre. Det er beregnet et overskudd på 467.000 kroner, en driftsmargin for å sikre likviditet og videre drift. Musikerne er ikke garantert normert honorar, for tilskuddet avkortes dersom nettokostnaden i søknaden virker uforholdsmessig.

At det ser ut som det er Kurt som får alt, er enten pressens uvitenhet eller klikkønsker.

For det er ikke sant, og at Aftenposten på lederplass og andre slenger med leppa på denne måten, hjelper ikke særlig. Personlig skulle jeg ønske jeg slapp å risikere at kjæresten min, trommisen i bandet, blir smittet eller smitter andre. Jeg skulle ønske vi låste ned alt, men jeg unner gjengen å forsøke å skape en magisk jul for folk i denne tiden.

Tine-Jarmila Sir, forfatter og musikerkjæreste

Mer angst og mindre opplysning

Kommentator Joacim Lund forsøker seg som smitteekspert og forklarer i syv punkter hvorfor forslagene i Great Barrington-oppropet ikke vil fungere. Han går dessverre fem på.

Lund er meget optimistisk til at covid-19-vaksiner vil redde oss fra uføret, og det snart. Han er like pessimistisk til at flokkimmunitet kan oppnås. Dessverre virker vaksiner ved at folk blir immune, på samme måte som når man blir smittet.

Vi vet i dag like lite om graden av flokkimmunitet ved naturlig smitte som vi vet om graden av beskyttelse ved vaksine. Lunds store tiltro til vaksine og like store avvisning av flokkimmunitet mangler kunnskapsgrunnlag. Begge deler er usikre.

Lund mener at nesten halve Norges befolkning er i risikosonen. Og han kan meddele at det også er mange utenfor risikosonen som blir alvorlig syke. Det neste blir vel at alle er i risikosonen. Å dele inn i ulike risikogrupper gir ingen mening om nesten alle har høy risiko. Det er mangel på logisk tenking og bidrar til krisemaksimering.

Det Lund oppnår med sitt innlegg, er å bidra til mer angst i befolkningen. Han bidrar lite til å opplyse og oppklare.

Michael Bretthauer, professor, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus